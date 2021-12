Os constantes aumentos nos preços dos combustíveis no Brasil têm gerado imensa insatisfação da população e sempre que há anúncios de subidas, a opinião pública procura culpados. Não existe apenas um fator que gera as subidas que estamos acompanhando, mas sim um conjunto delas.

O principal fator é a alta do mercado internacional de combustíveis. Desde 2016, a Petrobras pratica o Preço de Paridade Internacional (PPI), e os regula de acordo com o valor do barril de petróleo do tipo Brent, que é referência internacional. O valor desse barril ultrapassou 80 dólares recentemente, maior número em três anos. Também há casos de distribuidoras de combustíveis comprando diretamente de fornecedores sem a mediação da Petrobrás, que também se baseiam no mercado internacional.

A oferta não está conseguindo suprir a procura. Com o mundo voltando ao normal, o ritmo de demanda está retornando aos níveis anteriores à pandemia, e a produção de petróleo, que tinha diminuído drasticamente no último ano, não está acompanhando. Os países produtores mundiais ainda estão relutantes em voltar a produzir massivamente e terem perdas, e isso acaba valorizando ainda mais o valor do barril.

No mundo inteiro, o valor do barril é calculado em dólar por ser uma moeda mais estável em relação às demais, e aí que entra outro grande fator da alta dos combustíveis. Como o governo não consegue controlar o aumento do dólar, o preço dos combustíveis segue a disparada da moeda.

O Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, mas precisa ainda importar o produto refinado para atender a demanda. Soma-se isso às misturas obrigatórias previstas em lei, como a adição de etanol, se tem mais um fator de alta dos combustíveis.

O problema não é exclusivo do Brasil. Nos EUA, por exemplo, o preço da gasolina nunca foi tão alto. Preço alto também não significa maior lucro para os donos de postos, pelo contrário, estão tendo que diminuir suas margens para poder competir no mercado.

Por isso, não devemos atrelar isso a uma só pessoa, mas sim a séries de movimentações no mercado internacional.

Paulo Sérgio Pereira é vice-Presidente do Sindipostos-CE

*Este artigo reflete, exclusivamente, a opinião do autor.