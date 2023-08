Alopecia feminina: o que é e como tratar

Alopecia de padrão feminino (APF), ou alopecia androgenética (AAG) feminina, é caracterizada por miniaturização progressiva dos folículos pilosos e diminuição da densidade capilar principalmente na região centro‐parietal do couro cabeludo.

Recente estudo epidemiológico realizado em população brasileira evidenciou prevalência geral da APF de 32,3% (95% IC 27,4%‐36,9%) entre mulheres adultas, aumentando com a idade: 8% (20‐29 anos) a 68% (60‐75 anos). A gravidade da APF foi associada ao sedentarismo, hipertensão arterial sistêmica e vida em área urbana.

Nos casos iniciais, a maioria das mulheres não percebe e não se queixa, pois há rarefação muito discreta. É sabido que existe predisposição hereditária para a alopecia desenvolver-se. No entanto, o tipo de herança não está bem esclarecida. A alopecia de padrão feminino é do tipo sem cicatrizes. Sua principal característica é que causa desbaste de cabelo na parte frontal e frontal-parietal do couro cabeludo.

A presença de níveis mais elevados de alguns hormônios masculinos, como testosterona, di-hidrotestosterona DHT, androsterona, causa a miniaturização dos folículos capilares. O que se traduz em maior fragilidade e menor crescimento do cabelo.

Acredita-se que haja herança poligênica (vários genes envolvidos) com penetrância e expressão ainda não muito precisas. Além da hereditariedade, os hormônios.

A mulher é particularmente suscetível a esta perda de cabelos, devido a variações hormonais. Sendo assim, é frequente o início da alopecia após o parto, pré-menopausa, e após descontinuação da pílula anticoncepcional.

Ao notar queda capilar elevada, procure um especialista. Ele poderá recomendar tratamentos para conter o avanço do problema.

Já para quem não tem casos de alopecia na família, é importante evitar tratamentos em salões que usam produtos químicos prejudiciais. Sempre procure saber quais componentes serão usados e pergunte se eles podem causar danos permanentes aos fios.

Outra recomendação é manter uma alimentação saudável e variada, rica em minerais, proteínas e vitaminas. Sinta-se à vontade para discutir qualquer um desses tratamentos com um profissional qualificado.