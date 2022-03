Alimentação escolar para todas as pessoas - para ninguém ficar para trás

Com o agravamento da crise econômica e da insegurança alimentar ocasionadas pela pandemia, ficou ainda mais clara a importância de políticas e estratégias de proteção social e de garantia do direito humano à alimentação. A cada nova divulgação de dados sobre a fome e a má nutrição em todas as suas formas –deficiência de nutrientes, o sobrepeso e a obesidade, nos deparamos com a difícil realidade de que cerca de 113 milhões de pessoas não tiveram acesso a uma alimentação saudável na América Latina e no Caribe.

Este dado preocupa ainda mais quando olhamos para as crianças e adolescentes, que, segundo o UNICEF, enfrentam altas taxas de sobrepeso na América Latina e no Caribe. Atualmente, 3 em cada 10 crianças e adolescentes entre os 5 e 19 anos sofram de sobrepeso na região.

Nesse cenário, os programas de alimentação escolar, quando bem executados, garantem o acesso a alimentos saudáveis e fomentam bons hábitos alimentares para os estudantes e suas famílias.

Celebramos em 10 de março o Dia Internacional da Alimentação Escolar para reforçar que só no Brasil a população estudantil alcança a quase 41 milhões de estudantes beneficiados diariamente. Este número representa quase metade dos 85 milhões de estudantes atendidos pelos programas de alimentação escolar em toda a região.

A política de alimentação escolar, presente em mais de trinta países da América Latina e do Caribe, atende entre 20% e 25% das populações e, por suas implicações positivas, tem estimulado que o governo do Brasil, por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), cooperem com os governos nacionais para fortalecer seus programas de alimentação escolar de modo sistêmico na região.

A experiência iniciada em 2009 reflete mais de uma década de cooperação internacional da FAO com o governo do Brasil, tem por referência a organização e estrutura do PNAE, executado pelo FNDE/MEC, evidenciando o virtuoso círculo que movimenta educação, segurança alimentar e nutricional, saúde e desenvolvimento social em vários países da América Latina e Caribe.

Uma das lições da pandemia é que os programas de alimentação escolar que priorizaram o abastecimento de produtos agrícolas locais conseguiram continuar a levar alimentos aos estudantes e às suas casas por meio da distribuição de kits de alimentos a famílias. Ao invés de oferecer somente produtos secos e não perecíveis, foi garantido o acesso a ovos, a frutas, tubérculos entre outros alimentos saudáveis. Em muitos países, persiste o desafio de melhoria da qualidade da alimentação escolar, uma vez que ainda há distribuição de alimentos processados, comprados de locais distantes, sem priorizar a aquisição de produtos frescos, como frutas e verduras, no nível local.

Legenda: Em muitos países, persiste o desafio de melhoria da qualidade da alimentação escolar Foto: divulgação

E para fortalecer ainda mais este importante trabalho no contexto de pandemia é que atua a Rede de Alimentação Escolar Sustentável (RAES). Facilitando a construção coletiva, o intercâmbio de experiências, o diálogo e o desenvolvimento de capacidades. Lançada em 2018, a RAES, promovida pelo Governo do Brasil com o apoio da FAO, vem unindo os países em torno da alimentação escolar, promovendo o diálogo e avanços em nível regional e nacional. Para ampliar suas capacidades intercambiar lições aprendidas e intensificar as ações regionais, a Rede lançou uma plataforma online trilíngue: www.redraes.org.

A RAES trabalha numa perspectiva rizomática. Tal como os pequenos caules subterrâneos de uma planta que acumulam substâncias nutritivas, essa rede tem se nutrido, acumulado e permitido o compartilhamento de boas práticas e reflexões entre gestores, gerando esforços e mudanças rumo à sustentabilidade da alimentação escolar em cada um dos países.

A transformação dos sistemas alimentares, a recuperação econômica e os desafios postos para os programas de alimentação escolar em sistemas presenciais, não presenciais e híbridos, requerem o trabalho em um sistema cooperativo e a união de esforços.

Para isso, o governo do Brasil e a FAO convidam os países a compor e fortalecer essa iniciativa em rede. O objetivo é trabalhar para que os programas de alimentação se ampliem em cobertura de estudantes, em qualidade dos alimentos oferecidos, em ações de educação alimentar e nutricional, e na promoção do desenvolvimento rural a partir da compra de produtos locais da agricultura familiar e, onde seja possível, com preparo de alimentos nas escolas garantindo fontes locais de emprego para mulheres e homens.

A perspectiva é que esses diálogos e interações entre os países, nutram as mudanças que estão por vir e gerem uma cultura de intercâmbio e aprendizagem coletiva para resolver o desafio global que é alimentar, com qualidade e sistematicidade, a população escolar de nossos países.

Um dos pontos prioritários para a RAES é o reconhecimento da alimentação escolar como um agente de transformação dos sistemas alimentares para alcançar uma melhor nutrição, uma melhor produção, um melhor ambiente e uma vida melhor para todos e todas, sem deixar ninguém para trás.

Rafael Zavala é representante da FAO no Brasil | Najla Veloso é coordenadora do projeto regional de alimentação escolar da Cooperação Brasil-FAO