Alimentação durante o tratamento do câncer

O câncer é uma doença complexa que pode comprometer a qualidade de vida dos pacientes. Dependendo do tipo e da localização do tumor, do tratamento proposto e das condições clínicas do paciente, as chances de desnutrição aumentam, comprometendo sua capacidade de tolerar o tratamento e trazendo maiores complicações. Por outro lado, alguns pacientes ganham muito peso, o que pode comprometer o resultado do tratamento a longo prazo.