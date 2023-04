Alice no mundo ao avesso

Lembrando Galeano: depois de visitar o país das maravilhas, há quase 160 anos, Alice entrou num espelho para descobrir o mundo ao avesso. Se Alice renascesse em nossos dias não precisaria atravessar nenhum espelho: bastaria que chegasse à janela. Afinal, em típicas escolas deste mundo, caminhar é um perigo e segurança é uma regalia. Infelizmente, em alguns desses refúgios da educação, “quem não é prisioneiro da necessidade é prisioneiro do medo.”

Portanto, olhando por uma dessas janelas, segundo a Folha de São Paulo, desde agosto de 2022, “o Brasil sofre mais de um ataque a cada mês em escolas. Em oito meses, foram nove ataques de extrema violência, com sete mortes.” Conforme ainda verificado pela Jornalista Laura Mattos, um levantamento realizado por pesquisadores da Unicamp e da Unesp, contabilizou 22 ataques a escolas brasileiras desde 2002, com um total de 35 mortes.

O ataque mais recente ocorreu na última segunda-feira, dia 27, na escola estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo. Um adolescente de 13 anos, armado com uma faca, atacou cinco pessoas. Entre os feridos, a profa. de ciências Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, foi encaminhada em estado grave para o Hospital Universitário da USP, mas não resistiu aos ferimentos.

Relembrando um pouco o que escrevi ano passado, como diria Rui Barbosa, nesta “lei de Caim”, a realidade continua dizendo que a violência cresce ainda mais do que aquilo que as estatísticas confessam. Como se não bastasse, o mutismo se perdura, fato que motivou aliados do atual governo a compararem parecenças entre os êmulos.

Enfim, “a politicagem tem medo de lembrar e a linguagem tem medo de dizer.” Este mundo ao avesso, como descreveu Galeano, infelizmente nos ensina a padecer com a realidade ao invés de transformá-la, a esquecer do passado ao invés de escutá-lo e a aceitar o futuro ao invés de imaginá-lo. Dessa forma, o crime é praticado, outras vezes é até estimulado. Nesse mundo, a escola é vítima dos crimes, nela são obrigatórias as aulas de impotência, amnésia e resignação. Por fim, agora realmente acredito no Gato de Cheshire quando atestou: Alice você é louca!

Davi Marreiro é consultor pedagógico