Alguns Poderosos

Não tive a honra de ser bacharel em Direito, Advogado e muito menos Jurista. Sou Economista e fui professor universitário, técnico do Banco do Nordeste, secretário de Planejamento, governador do Estado do Ceará (mar/1983-mar/1987) e deputado federal por três legislaturas. Sempre procurei exercer minhas atividades profissionais com muita dedicação e correção.

Hoje, com oitenta anos de idade, fazendo uma autoanálise, creio que cumpri minhas obrigações. Dentre elas destaco a de governador do Estado do Ceará, quando participei da “equipe básica inicial” ao lado de Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, todos com idade equivalente à do meu querido pai, pacificamente, sem espírito de vingança, de forma patriótica e sem ódio, do processo de redemocratização do Brasil (1984-1985) visando a crianção da Aliança Democrática (união do então PMDB com o PDS).

Começamos, como disse, com quatro membros e o número foi se ampliando de forma significativa. Dos quatro da “equipe básica inicial” sou o único vivo. Atualmente, sou mais idoso, do que os três outros (Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães e Tancredo Neves) na época em que o processo foi iniciado. Conseguimos o objetivo principal: o início da redemocratização do Brasil com a vitória de Tancredo Neves sobre Paulo Maluf no Colégio Eleitoral.

Decorridos quase quarenta anos, penso como os três referidos políticos estariam tristes e sofrendo a dor da traição de alguns brasileiros, em razão das conversas que tínhamos de amor a Pátria, desejando um Brasil com liberdade e justiça imparcial, ou seja, democrático. Com certeza estou falando pelos três e por mim. A história registra com detalhes o processo. Os poderosos de plantão, cada vez mais, não obedecem tópicos de nossa Constituição Federal, notadamente, o Art. 2º que diz respeito à independência e harmonia dos Poderes da União (Legislativo, Executivo e Judiciário).

Brasileiros, por favor, não permitam que nossa democracia se torne um regime de força, isto é, numa ditadura seja ela de direita, de esquerda ou de centro. Os governos totalitários, consequentemente, acabam com a dignidade da pessoa humana. P.S- Abraham Loncoln: “A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo” e Rui Barbosa: “Não há nada mais relevante para a vida social que a formação do sentimento de justiça”.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC