Alguns percalços da campanha

Os observadores de todas as campanhas eleitorais sempre esperam o surgimento de fatos fora do rito ordinário, em razão de ocorrências inesperadas, consequentes de inevitáveis descompassos, capazes de reorientar o panorama da disputa, com a superveniência de embaraços que podem transfigurar os rumos de alianças bem articuladas, beneficiando ou prejudicando os que já se consideravam vitoriosos no pleito.

Se o ex-governador de São Paulo João Dória recuou em pretensão, foi algo surpreendente, assim como a anterior desistência do gaúcho Eduardo Leite –, transformando-se em atos previsíveis de prélio com múltiplos disputantes, todos alegando dificuldades de serem realçados às manchetes de ressonância nacional, por isso, reclamando a revisão das opções até então apresentadas para a árdua refrega de outubro do ano corrente.

Há quem vaticine que tais incidentes somente não atingirão Lula da Silva (o primeiro) e Jair Bolsonaro (o segundo), melhores situados em diversas pesquisas, pois os demais, mesmo o combatente Ciro Gomes, batalhador indômito, que oscila no placar, parece inspirado no axioma segundo o qual “a esperança é a última que morre...”.

Para os mais argutos, o panorama somente se tornará definitivo no final de julho, quando as convenções oficializarão os escolhidos para o embate, após aferições apuradas criteriosamente e comentadas pelos veículos de comunicação, com hermeneutas confessando como incapazes de equívocos em suas abalizadas opiniões.

Outro ponto cogitado é a renúncia de mais alguns pleiteantes, a exemplo dos já mencionados, que apesar de não estarem na liça de concorrentes, permanecerão na luta, objetivando o êxito de suas respectivas facções.

Tudo isso corroborará a hipotética conclusão de um confronto histórico, numa definição que apenas melhor se esboçará nos 60 dias, anteriores à data programada, quando as tendências apontarão diretivamente as inclinações de “gregos e troianos”, que estarão envolvidos na ferrenha batalha eleitoral, até agora prenunciada como renhida entre os adversários Lula e Bolsonaro, que consolidam índices satisfatório de aceitação popular.

Para muitos, dir-se-á que, desde já, a sorte está lançada...

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte