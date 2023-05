Além da jornada do consumidor: como as ações de Marketing devem ser orientadas pelas pessoas

Nos últimos anos, muito falamos de jornada do consumidor, sucesso do cliente, mas, pouco se fala na trajetória de vida das pessoas.

O Marketing possui um poder quase que assustador nas pessoas e pensar nelas como meros consumidores ou clientes é um dos maiores erros que um profissional pode cometer.

Há alguns anos, eu estava em um plantão comercial e fui avisada no rádio que a polícia estava na entrada atendendo uma senhora. Pensei que algo tinha acontecido no empreendimento. Mas ela, moradora de um bairro que ficava a mais de 30 km dali, havia sofrido violência doméstica e o único lugar que ela pensou em ir para receber apoio foi na nossa empresa.

A busca da senhora por ser acolhida em um shopping só foi possível pelas inúmeras experiências positivas que ela acumulou por ali. A prática exige que os profissionais de Marketing se coloquem no lugar dessas pessoas.

O processo de criação de uma estratégia de Marketing deve ser centrado nas pessoas e envolver os procedimentos de todas as equipes, no sentindo de criar uma jornada completa, sem atritos.

Essa jornada da pessoa, não acaba. Por que vocês acham que a senhora procurou nossa equipe para ser acolhida? O consumidor entende que o seu tempo e dinheiro são valiosos e o time de Marketing precisa entender isso.

Como é possível criar uma jornada voltada para as pessoas? Vá além das pesquisas chatas e entediantes que encontramos por aí. Quais são os sentimentos dele ao ouvir sobre a sua marca?

Personalize a experiência de um consumidor em uma ação além de um brinde. Entenda como aquela ação vai afetar diretamente na vida daquela pessoa e como você pode gerar uma experiência memorável para ela.

Por muitas vezes, investimos milhares de reais em influenciadores e esquecemos que o nosso cliente influencia. Uma dica: crie ações que direcionem os holofotes para

os clientes.

Use as redes sociais da empresa como um ponto de contato humanizado. Para humanizar e tornar eficaz a jornada do consumidor, é importante priorizar seus sentimentos, criar um ambiente seguro e confortável, oferecer um pós-venda personalizado, mapear necessidades e construir ações estratégicas.