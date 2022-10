Álbuns de figurinhas

À medida que se aproxima a Copa do Mundo no Catar, uma intensa agitação pela compra de álbuns e figurinhas alusivas àquela competição, por parte de crianças, adolescentes e até de adultos está ocorrendo. Tal demanda tem causado o desaparecimento rápido dos estoques de álbuns vendidos na cidade, imediatamente adquiridos pelos interessados.

Fico feliz com essa “novidade”. Que bom! Para os de minha geração, que, na infância, colecionaram muitos desses álbuns, é salutar que tal hábito esteja voltando com intensidade, como eu particularmente nunca mais havia constatado em décadas. Circulando por locais como praças ou centros de comércio, percebo os pedidos de crianças aos pais, para comprarem o álbum, ou a alegria de muitas delas por encontrarem “aquela” figurinha tida como mais difícil, deste ou daquele atleta que participará da competição.

E esse frisson, essa vibração de jovens e crianças no anseio de completar seus álbuns, no período que antecede o importante torneio mundial de futebol, me faz relembrar o tempo em que os álbuns foram bem mais populares.

De fato, era comum o lançamento de álbuns com figurinhas de jogadores de futebol, de figuras históricas, bem como de personagens dos desenhos animados produzidos pelos cartunistas norte-americanos William Hanna (1910-2001) e Joseph Barbera (1911-2006), como Os Flintstones, Os Jetsons e tantos outros.

E todos nós, ainda crianças, íamos às bancas de revistas e pedíamos aos nossos pais para que comprassem os álbuns e os envelopes de figurinhas, que tanto nos divertiam. Em tempos onde não haviam ainda os celulares e a internet, as figurinhas eram objetos de desejo da criançada, num processo de socialização comum à época e que foi tão positivo e natural para todos nós.

Fazíamos trocas das repetidas e era grande a alegria quando nos deparávamos com a sonhada “figurinha difícil” ou aquela última, para fecharmos o álbum por inteiro. Coisas boas, que nos aproximavam e foram o nascedouro de grandes amizades. Que a tendência atual não se limite apenas ao álbum da Copa, mas que retorne com todo o vigor, é o que assim espero.

Gilson Barbosa é jornalista