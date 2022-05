Agronegócio: a tributação como pilar

Quando pensamos na atividade de agronegócio no Brasil, uma série de produtos vem à mente do brasileiro: frutas, verduras, grãos, carne; enfim, desde os componentes da cesta básica aos produtos ditos supérfluos, os bens produzidos no campo, ocupam importante papel na economia nacional.

Segundo cálculos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o PIB do agro cresceu 8,36% em 2021, sendo uma das atividades que ainda prosperaram no período de pandemia. Entretanto, o aumento da inflação, as dificuldades cambiais e sanitárias e o elevado custo nos transportes têm preocupado.



Acrescente-se que, apesar de o Brasil ser um dos gigantes do agronegócio mundial, a sua dependência de insumos do mercado externo é enorme, fato que tem se agravado face aos conflitos internacionais recentes. Tendo em vista o aumento dos custos de produção, armazenamento e entrega, um pilar importante da atividade tem sido a desoneração fiscal do setor.

Reduções mais amplas das bases de imposto de renda, suspensão de tributação como a do PIS e COFINS, dentre outras, têm forte impacto nos preços de alimentos, reduzindo a conta na mesa do consumidor. Embora a estratégia governamental em desonerar o setor seja positiva, problemas como a definição do que vem a ser atividade rural, para fins de tributação, tem sido objeto de severas discussões com o fisco, levando inclusive a grandes e desnecessárias autuações.

Nesse sentido, tem-se observado duas situações díspares. Alguns negócios, essencialmente incluídos no conceito fiscal de atividade rural, tem perdido oportunidades de redução da carga fiscal, enquanto outros tem sofrido problemas, seja por desvirtuar os limites legais, ou pela ilegal restrição aplicada por autoridades fiscais. Em um País de dimensões continentais, com relevante potencial para desenvolver ainda mais a atividade, o estudo aprofundado desses incentivos é fundamental para otimizar a competitividade e reduzir os impactos externos existentes, reduzindo ao final, a conta para o consumidor.

J. S. dos Santos é consultor tributário