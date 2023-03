Agricultura transgênica

Ao longo da história, os seres vivos (animais e vegetais) vêm se evoluindo e se ajustando às condições emergentes do meio ambiente; a princípio através de uma reprodução natural, passando a adotar modelos programados de multiplicação das espécies (hibridação) e, finalmente, adotando métodos científicos com todas as suas cautelas técnicas e legais, nos quais, a estrutura genética passa por um processo de reconstrução (DNA recombinante), com o escopo de agregar valor nas áreas da agricultura, da saúde e da indústria alimentícia.

Na fitotecnia, a ciência da biotecnologia vem passando por três estágios: No primeiro, foram desenvolvidas plantas resistentes aos herbicidas e a determinadas pragas e doenças, bem como aos estresses abióticos. No segundo, a produção vegetal adicionou características físico-químicas aos alimentos, agregando assim valor na forma e no conteúdo. Por último, a produção vegetal vem criando uma sinergia positiva entre a agricultura e a medicina, com a introdução de plantas (biofábricas) capazes de produzir medicamentos, anticorpos ou hormônios.

Há mais de 22 anos, os Organismos Geneticamente Modificados (OGMs), mais conhecidos como Transgênicos, abastecem de modo sistemático e cumulativo os mercados alimentícios e farmacêuticos em todo o mundo. Durante todo esse período, não foram registrados nenhum problema causado à saúde humana e animal devido à sua ingestão, ou mesmo, verificados danos ao meio ambiente, tais como escape genético e/ou efeitos negativos à biodiversidade.

Considerando-se que os Alimentos Geneticamente Modificados (AGMs) têm maior produtividade, têm melhor valor nutricional, têm maior resistência aos efeitos bióticos e abióticos, podem ser considerados biofábricas de medicamentos, de anticorpos e de hormônios, possuem custos de produção com insumos e equipamentos minimizados e receitas maximizadas e não causam nenhum problema aos seres vivos e ao meio ambiente. É importante incorporar os sistemas de produção dos AGMs no portfólio da agricultura familiar e dos demais grupos de produtores tradicionais.