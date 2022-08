Agosto Vascular, um lembrete para a sua saúde

O mês de agosto tem sido marcado pela conscientização às prevenções com a saúde vascular. A campanha Azul e Vermelho, lançada pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, escolheu este mês devido à data comemorativa do dia do Cirurgião Vascular, dia 15 de agosto. O principal objetivo é informar a população sobre os cuidados com a saúde vascular, incentivando a promoção à saúde, à prevenção e o tratamento precoce de doenças.

As doenças vasculares mais comuns em nosso meio são: varizes, trombose venosa profunda, doença arterial obstrutiva periférica, o linfedema e lipedema, o pé diabético e os aneurismas de aorta abdominal. Todas essas doenças necessitam de acompanhamento constante visando uma melhor qualidade de vida para o paciente. Nós, cirurgiões vasculares juntamente como paciente, devemos evitar que essas doenças evoluam para um desfecho ruim, como úlceras (no caso de varizes e de pé diabético) e amputações (no caso de doenças arteriais obstrutivas).

Os números são alarmantes. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que ocorrem no ocidente mais de 10 milhões de casos de tromboembolismo venoso (TEV) por ano, resultando em uma morte a cada 37 segundos. Já no Brasil, são pelo menos 120 mil casos de TEVs anuais.

Ainda no nosso país, até 50% da população sofre com insuficiência venosa crônica (IVC), que tem como principais sinais e sintomas o edema em tornozelo e pernas, sensação de queimação, dor e cansaço, câimbras e aspecto acastanhado da pele. Como sempre alerto para os pacientes no consultório: é imprescindível a realização periódica de check-ups vasculares, pois a prevenção passa pela detecção dos fatores de risco para as doenças vasculares.

Cito aqui algumas dicas para melhorar a saúde vascular: sair do sedentarismo, parar de fumar, fazer atividade física de forma constante, manter uma alimentação balanceada (evitando o excesso de sal e açúcar, por exemplo) controle do peso compatível com a altura, e mais. A ideia é manter hábitos de vida saudáveis e ter qualidade de vida.

Agosto também indica que já passou da metade do ano. Para quem ainda não fez o seu check-up em 2022, fica mais um lembrete. Prevenção e tratamento são chaves para uma boa saúde.

Marianna Thiers Cals é cirurgiã vascular e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Regional Ceará