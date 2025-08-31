Agosto Lilás e as vozes silenciadas das mães atípicas

Agosto Lilás é um mês inteiro dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Mas, nesse debate, há um grupo que por vezes segue invisível: as mães atípicas. Mulheres que, além de enfrentar as dores e alegrias da maternidade, vivem uma rotina marcada por batalhas silenciosas dentro das escolas, nos consultórios de saúde, nas filas de atendimentos públicos, nas reuniões em busca de direitos que, na teoria, já deveriam estar garantidos.

Este período nos convida a olhar para as múltiplas formas de violência. E, quando falamos de mães atípicas, não se trata apenas da violência física ou doméstica, mas também daquela que se esconde no descaso, na falta de inclusão, na indiferença social e, muitas vezes, no silêncio imposto por outras mulheres. Sim, a violência também pode vir da ausência de escuta entre nós. É violento quando mães são julgadas por outras mulheres que não compreendem a realidade da deficiência.

É violência quando uma mãe precisa implorar para que seu filho seja aceito em uma sala de aula. É desumano quando o atendimento de saúde ignora a singularidade daquela criança. É cruel quando a responsabilidade recai totalmente sobre os ombros dela, sem apoio, sem rede, sem descanso. E mais ainda quando, em vez de empatia, ela encontra julgamento, especialmente de outras mulheres que deveriam entender a carga e oferecer mãos, não muros.

Essas mães carregam não só a rotina exaustiva de terapias, consultas e adaptações, mas também o peso de rótulos: “superprotetora”, “difícil”, “inflexível”, “dramática”. Poucos entendem que o que existe, na verdade, é amor traduzido em luta diária. Amor que não dorme, que não se cansa, que insiste mesmo quando tudo ao redor diz “não”.

O agosto lilás também serve para lembrar que violência contra a mulher não se resume a agressão física, mas a qualquer situação que fere sua dignidade, que a isola, que a cala, que invalida suas necessidades. O silêncio imposto por uma rede que não escuta é, sim, uma forma de violência.

Quando a sociedade nega a inclusão, o Estado falha na saúde e a comunidade fecha os olhos, a violência se materializa em forma de solidão. Agosto Lilás é o momento de ampliar a escuta. Precisamos ouvir essas mães, reconhecer suas batalhas e garantir que suas vozes não se percam em meio às estatísticas.

Proteger mulheres também é garantir que nenhuma mãe precise lutar sozinha para que seu filho exista plenamente no mundo. E mais: é entender que sororidade não se faz só com palavras bonitas, mas com escuta ativa, com empatia concreta, com presença real. O lilás que nos une precisa incluir todas, especialmente aquelas que têm sido caladas por outras vozes que se negam a ouvir.

Laís Albuquerque é advogada