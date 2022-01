Agenda Legislativa para o Desenvolvimento

Não é nenhuma novidade o estado precário da infraestrutura em nosso País. Para constatá-lo, basta observar os buracos em nossas rodovias ou os esgotos a céu aberto em nossas cidades. E o preço que o Brasil paga por isso é muito maior do que os valores dos investimentos que deixam de ser feitos.

Na década de 1980, o Brasil possuía um estoque de infraestrutura - soma dos investimentos já feitos no passado com os do presente, menos a depreciação causada pelo tempo - próximo a 60% do Produto Interno Bruto (PIB). Hoje, segundo dados da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), esse estoque é de apenas 34% do PIB, muito inferior aos 58% da Índia ou aos 76% da China, para citar outros dois países em desenvolvimento. Os baixos níveis de investimentos na área acabam por dificultar ainda mais a retomada econômica do País a partir de uma plataforma sustentável.

Os impactos também são sentidos nos empregos, e na falta deles. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), cada US$1 milhão em investimentos públicos em energia, por exemplo, têm potencial para gerar até 23 empregos em economias emergentes como o Brasil. Na área de água e saneamento, esse número pode chegar a 35,1 empregos.

Apesar de esses investimentos serem operacionalizados pelos executivos e pelo setor privado, há muito que nós, parlamentares, podemos fazer. Na Câmara dos Deputados, uma série de medidas podem avançar, como a criação da Lei Geral de Concessões, a Lei da Securitização e um novo modelo para o setor elétrico. No Senado, outras matérias aguardam por análise, como o Projeto de Lei (PL) 4881/12 - que trata da mobilidade urbana -, o PL 4562/20 - que versa sobre a substituição de diretores das agências reguladoras - e o PL 168/18 - que cria a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. E esses são apenas alguns exemplos.

Em um ano eleitoral, é inevitável que, conforme o ano avança, as atenções se voltem para a disputa eleitoral. No Congresso, com a renovação da Câmara e de ⅓ do Senado, isso não deve ser diferente. Por isso, é necessário que essa agenda avance o mais rápido possível. O Brasil não pode esperar. A aprovação de matérias que desburocratizem e deem segurança jurídica para investimentos em infraestrutura serão fundamentais para que o Brasil possa entrar em um ciclo virtuoso de emprego e renda.

Danilo Forte é deputado federal