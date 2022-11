Afinal, a reforma tributária vem?

Com o fim da corrida eleitoral, pautas importantes e de grande impacto no País voltam a ser discutidas. Uma delas é a tão aguardada reforma tributária. Isso porque o Brasil é um dos países que possuem cargas tributárias mais elevadas do mundo, especialmente quando o assunto é tributação sobre o consumo.



A expectativa é que a reforma tributária traga mudanças significativas na estrutura da tributação brasileira e colabore para o desenvolvimento econômico. Isso porque tributos menores incentivam a produção, melhoram a produtividade e ainda contribuem para uma sociedade mais igualitária. Contudo, é essencial destacar que não basta apenas reduzir a tributação, é necessário que sejam traçadas estratégias de aplicação desses impostos e taxas para que possam assim cumprir suas funções.



Como exemplo do que podemos nos deparar com essa reforma é a redução gradual do IPI de determinados produtos e insumos, como medida paliativa de estímulo ao crescimento econômico. Esse é um dos tributos mais importantes do País, pois recai diretamente nos produtos de consumo dos brasileiros, tendo uma enorme repercussão econômica quando sofre alguma alteração. Outro ponto que pode advir com a reforma é a criação de um imposto único, apesar de tal questão ainda ser algo que merece uma discussão bem mais profunda.



A partir da configuração de um novo Congresso Nacional, espera-se que uma reforma tributária ampla aconteça acompanhando assim as mudanças acontecidas durante as últimas décadas em nosso País. É preciso que os representantes eleitos tenham a sensibilidade e a responsabilidade de se apropriar de uma das questões mais importantes do Brasil.



Ricardo Valente Filho é advogado e especialista em Direito e Processo Tributário