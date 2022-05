ADPEC e 25 anos da DPCE

Neste mês de abril celebramos os 25 anos da Defensoria Pública - instituição essencial à defesa dos direitos individuais e coletivos, que serve de forma integral e gratuita à população hipossuficiente. É um longo período de trabalho da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Ceará (ADPEC), em conjunto à gestão da Defensoria Pública do Estado, pelo aperfeiçoamento no ofício da categoria. Hoje, um dos esforços é pela nossa sonhada isonomia, tal qual as demais carreiras jurídicas, que temos como uma realidade próxima mas ainda não conquistada.

A ADPEC sempre participou ativamente de todas as principais vitórias da classe: como sua criação, fortalecimento e a autonomia da instituição. Nestes dias de celebração, é imprescindível salientar que sempre precisaremos operar juntos para que os principais avanços sejam implementados. Visto que um dos grandes desafios é manter os profissionais mobilizados e cientes que é necessária a ação em conjunto para avançarmos em melhorias institucionais e vencimentais.

História essa que será retratada com profundidade no documentário “ADPEC, Nossa História!”, no dia 30 de abril, como forma de tornar memorável os anos de lutas, negociações, os muitos projetos elaborados e descartados, bem como as frustrações, até finalmente, em 1997, após intensa negociação com o Poder Executivo, conseguirmos a criação da nossa DP-CE.



Desde então, consolidamos a nossa autonomia. Entretanto, ainda há muitos avanços a serem realizados, especialmente relacionados ao nosso orçamento. O Ceará, que possui grande população em situação de vulnerabilidade – necessita de uma Defensoria Pública forte, bem aparelhada e com longo alcance. Com a carência orçamentária não conseguimos suprir o déficit de defensores e o “inexistente” quadro de servidores. Cremos que o maior desafio para os próximos anos será termos um aporte orçamentário necessário para o cumprimento do dever da Defensoria na prestação de serviços de qualidade. Mas não desistimos! Continuamos firmes a lutar em favor daqueles que mais precisam de nossa defesa.

Andréa Coelho é presidenta da ADPEC