Adaptações na advocacia corporativa

O ambiente corporativo passa por constantes adaptações frente à interface do “Direito Empresarial”. Trata-se de um panorama estratégico que, na ocasião, auxilia instituições privadas nas mais diversas situações laborais que envolvem intervenção trabalhista e mercado. Aquela modalidade de consultar o advogado apenas quando necessário já não é aceitável, pois profissionais jurídicos corporativos acumulam experiências e, agora, adotam também medidas protetivas para empreendedores. Além disso, colaboram no planejamento estratégico – a expertise é um divisor de águas e faz a diferença!



O cotidiano dos empreendedores não é fácil, contudo, todos necessitam da consultoria especializada em contábeis, administração, recursos humanos, dentre outras áreas. Por conseguinte, estas devem estar alicerçadas por um setor jurídico de excelência, pensando em um cenário mais amplo se comparadas à sistemática consultiva. O profissional do direito corporativo deve amparar, estudar, prevenir e qualificar situações que rodeiam os empresários.



A dinâmica deve ser assertiva, sobretudo quando tratamos de problemas estruturais enraizados na organização. Nesse sentido, defendemos a troca de informações rotineiras entre departamentos, a fim de identificar as parábolas que podem estar entrelaçadas entre fornecedores, colaboradores e clientes. A interface da advocacia empresarial envolve interação entre eixos, sistemas dinâmicos, compartilhamento de ideias e até monitoramento das mídias sociais da empresa, dependendo do caso.



A inteligência, a sensatez e o dinamismo farão a diferença na apresentação do profissional jurídico, pois o mercado não aceitará erros de pessoas contratadas para solucionar problemas, criar propostas preventivas e sugerir no intercâmbio dos setores. Sigamos não somente as tendências de evolução, mas os conceitos que agregam valor corporativo, trabalhando características mais diligentes diante da complexidade de normas, informações, estatísticas, princípios e dados gerenciais. O imponderável algoritmo empresarial não pode ser tratado como instável.



Renan Azevedo é advogado