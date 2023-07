Ações judiciais por horas extras podem constituir prejuízo quando não são acompanhadas

As questões laborais que envolvem horas extras trabalhadas representam uma fração em crescimento permanente nos tribunais. Os processos, no entanto, muitas vezes são constituídos a partir do gerenciamento administrativo do ponto ineficaz. Além disso, há situações distintas de colaboradores que executam suas atividades em cenários externos e acabam não registrando a presença na empresa, mas não há isenção de fiscalização de jornada. Não havendo conciliação entre empregado e empregador, teremos o início de um temeroso acirramento nos corredores da Justiça do Trabalho a começar com a juntada dos documentos que levam ao magistrado acreditar que as horas extras reclamadas foram realizadas sem o justo pagamento. O empregador, nesse caso, por garantia da segurança financeira da empresa, deve estar acompanhado de um advogado de defesa, pois a sustentação seguirá em construção.

Mesmo após uma tentativa de negociação, antes mesmo de chegar ao Fórum Trabalhista, haverá uma audiência de conciliação que visa encontrar uma saída amigável, contudo, em boa parte das ações ajuizadas, esse momento é visto como previsível de um possível cenário tempestuoso, todavia, o advogado de defesa já estará com a contestação redigida contendo uma dissertação comprobatória e mensagem assertiva.

Seguindo os trâmites judiciais, o processo precisará ser embasado em provas, incluindo documentos diversos, e-mail, conversas de WhatsApp, depoimentos de testemunhas, dentre outros. O não acompanhamento de um profissional do Direito poderá acarretar graves prejuízos à saúde monetária da instituição privada, pois após esse cronograma a sentença do juiz poderá ter procedência determinando o pagamento das horas extras e atualizações sobre outros direitos trabalhistas tais como férias, 13º salário, FGTS, etc.

É válido destacar que a ausência na falta da contestação poderá ser entendida como um ato de desobediência por parte da empresa, sugerindo, desta forma, que houve reconhecimento pelo empregador acerca de todas as reclamações requeridas pelo empregado. A revelia só poderá ser descartada se, na data da comunicação judicial, o empreendedor comprovar que não mais cumpria suas atividades no local definido na notificação. Além disso, deve-se comprovar que o recebimento se deu por terceiros, com possibilidade de anulação dos atos processuais a partir da intimação.

Renan Azevedo é advogado