Ações episódicas?

Não é desta atualidade, pois tem feito parte da situação sócio-político-administrativa do Brasil. Os motivos não precisam ser elencados, todos os conhecem. De ciência pública são os sofrimentos dos destinatários de ações que deveriam ser efetivadas com eficácia, sem demora, em proveito da população. É evidente, que, ao contrário, tudo tem ocorrido. Não há mais receptividade da sociedade quanto às "justificativas" que as gestões apresentam, intencionando obter a melhor "compreensão" para tanto descaso institucional e humano.

Qual setor da tão exaltada democracia brasileira está mais contaminado pelo desprezo? É difícil indicar-se, mesmo com precária exatidão; mas, é certo, sem dúvida, que o populacho é o alvo mais expressivo dessa antiga situação. Salvo pequenas exceções, todos têm tido claro atraso quanto ao que se obrigam a empreender. No geral, a disposição de nomeá-los, ao que parece, está esgotada para muitos, tamanha a total falta de sensibilidade dos destinatários das denúncias /opiniões, quanto a isso.

No entanto, salvo hipótese de dispensar-se qualquer mal-estar, pela atualidade e menosprezo dessa enraizada situação, é patente que nossa sociedade se ressente, e muito, de conviver com essa cansativa e hipócrita "retórica", que não leva a população a lugar nenhum, a não ser de se saber lograda...

Certamente, esse tipo de desencanto com a ineficácia da coisa pública brasileira, não parará aqui. O desconforto da sociedade é de tal magnitude que não seria com uma dessas opiniões que tudo ficaria sanado. A situação repudiada não se modificaria com uma renitência eficaz, conhecida pelo ditado: "água mole em pedra dura, tanto bate até que fura...". O escudo da discriminação à camada popular mais precisada é fortíssimo, antecede e protege essa vergonha nacional. Os brasileiros repelem isso com nojo.

Antonio Caminha Muniz Filho

Advogado