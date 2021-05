Acirrados debates na CPI da Covid

Legenda: Mauro Benevides é ex-deputado e ex-senador pelo Ceará Foto: Thiago Gadelha

Como já se esperava, a CPI do Senado que investiga omissão no combate ao coronavírus, tornou-se palco de discussões acaloradas, com insultos verbalizados, numa Casa Legislativa que, em tempos idos, foi cenário de debates respeitosos, ajustados ao decoro, sem excessos que desfigurassem uma tribuna de exemplar convivência, com tradição histórica, em razão da austeridade imposta pelos regramentos da atividade parlamentar.

O vocabulário, em tom agressivo, inexistia nos trabalhos de passadas Comissões, inclusive as de Inquérito, nunca excedendo a linhagem regimental, num ritmo compatível de argumentação, que enobrecia o nosso Parlamento.

Há quem vaticine para a fase final, antes do Relatório conclusivo, que o mini plenário poderá circundar em troca de ímpetos antirregimentais, dificultando as inquirições de autoridades convocadas, gerando desconfortos que reclamarão providências do presidente da CPI, que pode enquadrar os mais exaltados na rigidez do texto normativo, visando a preservação da imagem de um Poder que já teve a presença de líderes hábeis, meticulosos ao examinar acusações, inadmitindo atos que deslustrem o debate entre os representantes do povo brasileiro.

Prognostica-se que o presidente do Senado atuará com admoestações antecipadas, numa precautela para que não se deturpe um ambiente em que deve prevalecer a respeitabilidade, sem distorções que maculem a relevância dos debates sobre incorretas operações levadas a efeito pela Pasta da Saúde.

Quando era redigida essa coluna, foi divulgada a decisão do ministro Lewandowski (STF), facultando ao ex-ministro Pazzuello manter-se em silêncio, diante de arguição que ele venha a inadmitir, por razões de foro íntimo.

Se agressões verbais ocorrerem entre o relator e alguns membros da comissão, cabe lembrar a todos que o Colegiado impõe advertências aos mais radicais, resguardando-se a magnitude de uma temática que envolve governistas e oposicionistas.

Sobrepairará, assim, a ideia de observância aos ditames legais, que devem ser acatados em discussões dessa envergadura.

Não será demais reprisar o adágio popular que preleciona: “devagar com o andor que o santo é de barro...”.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte