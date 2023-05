Acidentes de trabalho: epidemia silenciosa

A expressão “indignação seletiva” tem ganho cada vez mais força para designar a revolta de muitas pessoas com determinados fatos que, conforme seus interesses, as tocam mais de perto, individualmente, do que acontecimentos possivelmente até mais graves para a coletividade.

Quando o assunto é acidente de trabalho no Brasil e suas repercussões, ouso afirmar que presenciamos um quadro de lamentável comoção seletiva que, às vezes, parece fruto de ignorância (desconhecimento) da realidade e, em outras, mais parece intencional (como quem empurra a sujeira para debaixo do tapete, impedindo que ela seja vista, sem, no entanto, fazê-la deixar de existir).

Mas, por que comoção seletiva?

Ora, quantos de nós não nos compadecemos quando em um acidente aéreo ou rodoviário são vitimadas vinte ou trinta pessoas? Se entre elas, então, estiver algum famoso, basta que tenha sido ele a vítima. Há inúmeros casos do tipo na história recente do nosso País (apenas a título ilustrativo, lembremos das lamentáveis tragédias que envolveram o grupo musical Mamonas Assassinas, em 1996; o cantor sertanejo Cristiano Araújo, em 2015, e a cantora Marília Mendonça, em 2021).

Quando se diz que, numa guerra entre facções ou mesmo entre duas nações, pelo menos mil cidadãos já foram mortos, tem-se outra inevitável comoção social (é bem verdade que muitos genocídios, talvez por terem envolvido povos africanos, como o de Ruanda, em 1994, não alcançaram a comoção devida!).

Por que, então, não se vê a necessária mobilização (governos, empresas, trabalhadores e sociedade) para reduzir a drástica quantidade de vítimas fatais dos acidentes de trabalho no País? Segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, o Brasil registrou (veja, tratam-se apenas dos casos efetivamente “registrados”, ou seja, não incluem aqueles não notificados) em 2022 nada menos do que 612,9 mil acidentes de trabalho, dos quais resultaram 2,5 mil mortes!

A estatística, que se repete com pequenas variações ano após ano, expõe um quadro de tragédia para milhares de famílias, perdas pessoais (algumas definitivas, outras temporárias), prejuízos econômicos para empresas e trabalhadores e elevados gastos previdenciários. O que falta para enxergarmos essa epidemia silenciosa?

Valdélio Muniz é jornalista e analista judiciário