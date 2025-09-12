Diário do Nordeste
Estávamos alguns amigos e eu conversando à noite, cadeiras na calçada, sobre velhos causos, futebol, política, relacionamentos e livros. Alguém citou uma frase de Rubem Alves, que comparava a literatura ao ar que respiramos, como aquilo que ocupa todos os espaços, mas ninguém vê. Foi então que surgiu a ideia de criarmos a Academia de Letras de Senador Pompeu.

A Academia foi então fundada no dia nove de agosto de 2025, com o propósito de valorizar a cultura e a literatura, especialmente a obra de escritores do município, em geral ilustres desconhecidos, a exemplo do conterrâneo José Maria Moreira Campos, um dos maiores contistas do Brasil. 

Alguém pode pensar que o propósito do grupo remete às errâncias de Dom Quixote, desvairado com a leitura de tantos romances de cavalaria. Falar da importância do livro em pleno reino digital, controlado pelas redes sociais, sem dúvida, parece uma batalha vencida, tão absurda quanto a luta do personagem de Cervantes contra os moinhos de ventos. 

Claro que não abominamos o avanço tecnológico, tampouco o acesso facilitado a importantes arquivos por meio da Internet, apenas não concordamos com a superficialidade de tantos “conteúdos” pregados pelos ditos “influencers”, que muitas vezes envolvem mentiras, negam a ciência e induzem ao caos.

Nossa aposta é na literatura, pelo viés da poética, do pensamento crítico e da abordagem questionadora e do exercício da liberdade. Estamos, pois, alicerçados na comunidade senadorense, apoiados por professores, estudantes e cidadãos que acreditam na força inspiradora de uma boa leitura. Sabemos que o atual contexto é bastante desafiador, e, por isso mesmo, somos impulsionados a seguir em busca do mundo mágico da literatura. 

Para tanto, estamos abertos às parcerias com as secretarias de educação do estado e do município, no intuito de realizarmos concursos de contos, crônicas, poesias e romances em meio aos estudantes e às demais pessoas interessadas. O livro é o trampolim para a construção de uma sociedade mais igualitária.

