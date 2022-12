Abrir uma empresa em 28 horas é possível?

Em pleno 2022 diversos empreendedores ainda enfrentam entraves burocráticos quando o assunto é abertura de empresa no Brasil. Porém, mesmo tendo muitos processos que ainda são presenciais e que demandam disponibilidade e disposição do empreendedor, o tempo médio para abertura de empresas no Ceará teve uma redução de 24,3%, se comparado com a média registrada nos primeiros quatro meses deste ano.

No Estado, a formalização do registro de uma empresa leva apenas 28 horas, de acordo com dados Ministério da Economia, através do Painel Mapa de Empresas. O fato é que, hoje, um empreendedor pode abrir seu negócio do sofá de casa, na comodidade, sem se preocupar em se deslocar. E isso é fruto da implementação de diversas ferramentas que possibilitaram uma maior agilidade no processo, além da integração entre os órgãos que compõem a cadeia do registro empresarial.



Vale ressaltar que essa redução traz inúmeros benefícios, seja atraindo mais investidores para o Estado, estimulando o empreendedorismo, descomplicando os processos ou, como já citamos, poupando mais tempo do empreendedor. Com menos obstáculos para a formalização e legalização de empresas, há uma melhoria significativa do ambiente de negócio no Ceará e um aumento nos números relativos à economia.



Prova disso é que o Estado apresentou um crescimento de 4,5% no percentual de empresas abertas no segundo quadrimestre deste ano. Mas, ainda assim, não é segredo para ninguém que é preciso muito trabalho duro para que seu negócio consiga funcionar e se manter saudável no Brasil.



Quando você decide que quer abrir uma empresa, é indispensável ter em mente que as dificuldades podem surgir a qualquer momento. Seja por problemas na venda de produtos ou na oferta de serviço, ou até mesmo na falta de controle dos ganhos e lucros. Nesse cenário, ter uma consultoria financeira faz total diferença.



O trabalho consiste em fazer uma análise clara da saúde financeira da empresa, compreendendo as condições, os desafios atuais e futuros, e quais decisões seriam as mais assertivas. Porém, o que conta mesmo é agir com responsabilidade, já que administrar empresas, independentemente do tamanho, não é um trabalho fácil.

Bruno Henrique é diretor da Repense Inteligência financeira