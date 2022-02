A vilegiatura dos presidenciáveis

A frequente vilegiatura dos pré-candidatos à Presidência da República comprova a intensidade que caracterizará a próxima campanha eleitoral, com uma mobilização entrecortando o território nacional, evidenciando a disposição dos postulantes à chefia de nossa Nação, em visitar a extensão das Unidades Federadas, para a realização de comícios e/ou simples contatos com lideranças dos mais variados segmentos, tonificando as suas perspectivas de impulsionar o maior percentual possível das correntes de opinião.

Até agora, apenas os indecisos não se movimentam com o vigor necessário e habitual, limitando-se a entrevistas e noticiários quotidianos na mídia, podendo, porém, em pouco tempo, cumprir agenda bem diversificada, apresentando-se, a partir das convenções, com veemência natural, buscando alcançar os redutos mais sensíveis do eleitorado brasileiro.

O próprio presidente Jair Bolsonaro visitou novamente o Ceará, também passando por outros rincões nordestinos, repetindo caminhadas anteriores, com o objetivo de inaugurar obras já prontas e avaliar algumas outras em andamento, numa forma de despontar, manifestando o propósito de manter contatos com setores diversificados, antes mesmo do início efetivo da ferrenha disputa que se avizinha.

Alguns permanecem indiferentes, sem armar os essenciais esquemas para a refrega, a exemplo da escolha do respectivo companheiro de chapa, aguardando indicação mais compatível, que lhe traga melhores condições de pleitear o cargo ansiosamente almejado.

Há quem vaticine que o auge da competição ocorrerá em julho vindouro, quando estarão em disputa, além da titularidade dos Executivos federal e estaduais, um terço das cadeiras do Senado e a totalidade das 513 na Câmara dos Deputados, motivando um clima de maior de entusiasmo, ensejando, assim, concentrações numerosas, algumas delas, transformadas nas tradicionais passeatas, a não ser que a legislação impeça esse tipo de cooptação de grupos populares mais aguerridos.

Diante de tais perspectivas, dir-se-á num linguajar mais simplório “a esperada hora está chegando, para gáudio de todos os compatrícios... E haja coração pulsando cadenciadamente!...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte