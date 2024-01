A verdade que o Brasil precisa saber

Em 17 de maio de 2015, publiquei um artigo com o título: "A Verdade de 64". Hoje estou voltando ao tema decorrentes daqueles acontecimentos 1964. No primeiro artigo tracei um resumo histórico de como era a vida política brasileira nos anos 1946-1963. Vivíamos uma democracia plena. Com pujantes partidos políticos: UDN, PSD, PTB, PSOP, dentre outros. Eu sempre tive simpatia pela UDN (União Democrática Nacional), agremiação mais à direita, onde pontilhavam homens públicos brilhantes como o Brigadeiro Eduardo Gomes, Carlos Lacerda, Afonso Arinos, Aliomar Baleeiro, Milton Campos, Adauto Lúcio Cardoso, João Agripino, Virgílio Távora (com quem convivi de perto), dentre outros notáveis. Era uma época de homens públicos notáveis (nos vários partidos) muitos que primavam pela honestidade, cultura e espírito público. Diferente do que vemos no quadro político atual.

O movimento militar de 1964, numa de suas primeiras medidas, extinguiu os partidos políticos existentes. Para substituí-los foram criados apenas dois: Aliança Renovadora Nacional (Arena) e Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O primeiro dava sustentação ao movimento militar, enquanto o segundo fazia uma oposição permitida ao novo governo republicano. Era uma coisa um tanto artificial. Por isso nunca me filiei a nenhum dos dois. Mas reconheço que o movimento militar de 1964 foi providencial para evitar que o Brasil caísse numa ditadura comunista, como já ocorrera com Cuba, que, até hoje, é uma nação atrasada, com uma população miserável, governada pela dinastia Castro, uma casta dirigente milionária, que usufrui do poder há 65 anos. A mais longa ditadura do mundo ocidental, onde não existem os direitos humanos...

Até março de 1964, o que víamos era as “Ligas Camponeses” – precursoras do atual MST – com lideranças treinadas em Cuba, invadindo propriedades produtivas de Norte a Sul do Brasil. Os pequenos, médios e grandes empresários viviam apreensivos. O povo saiu as ruas, em todos os estados brasileiros, nas famosas “Marchas com Deus pela Liberdade”, forçando uma intervenção das Forças Armadas, o que aconteceu em 31 de março de 1964. Hoje todos reconhecem que o movimento foi “civil-militar”, obtendo o peso da maioria da população e dos governadores dos três mais importantes estados do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Após o Comício da Central do Brasil, no dia 13 de março de 1964, quando o Presidente João Goulart prometeu reforma agrária “na lei ou na marra”, aumentaram os protestos da população civil nas ruas contra seu governo. Em 31 de março, o Exército Brasileiro, sob pressão da sociedade civil, iniciou um movimento contra o Governo João Goulart, partindo de Juiz de Fora (MG) em direção à cidade do Rio de Janeiro. As adesões a este movimento foram sendo anunciadas, Brasil afora. O 4° Exercito (Nordeste), o 2° Exército (SP) e o 1° Exército (Rio de Janeiro) anunciaram apoio às tropas que se deslocavam de Juiz de Fora. Tudo feito sem ser disparado um único tiro.

Ao longo daquele dia, sem derramamento de sangue, o cerco se fechou sobre o Presidente Goulart. Este abandonou Brasília e se refugiou no Rio Grande do Sul, sua terra natal. Mesmo naquele Estado, Goulart não obteve apoio militar. O que o levou a partir para o exílio, no vizinho Uruguai. Mas tudo aconteceu sem uma única morte sequer. Foi um movimento pacífico, com apoio da população. E assim transcorreram os primeiros tempos do novo “Governo Militar”. Somente após o início – pela esquerda radical – das guerrilhas, assaltos a bancos, explosão de bombas em aeroportos, foi que as Forças Armadas reagiram para defender um governo que contava com grande apoio popular.

O ciclo dos governos militares teve seus pecados. Que não foram poucos. Destaco um deles: a suspensão das eleições de 1965, já marcadas no calendário eleitoral, com dois grandes brasileiros concorrendo à Presidência da República: os estadistas Juscelino Kubitschek, ex-presidente, e Carlos Lacerda – ex-governador do Estado da Guanabara. Embora apoiando as medidas saneadoras do Presidente Castelo Branco (um homem honesto, bem-intencionado e competente), quando da cassação dos direitos políticos de Carlos Lacerda e a prisão deste, deixei de ser um entusiasta do governo militar. E passei a ajudar na redemocratização do Brasil – ao lado do MDB cearense – que tinha à frente homens íntegros do porte Paes de Andrade, Figueiredo Corrêa, Mauro Benevides, Iranildo Pereira, Barros Pinho, Luciano Magalhães, Eufrazino Neto, dentre outros. Defendi a Frente Ampla, criada por Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart, que defendiam eleições livres e diretas visando o retorno do Estado de Direito em nosso país. Tudo dentro de lei e da ordem. Sem apoiar movimentos armados (que então já atuavam assaltando bancos, colocando bombas em aeroportos ou matando traiçoeiramente soldados em quartéis). Sempre fui um homem pacífico e defensor do diálogo e do respeito. Reconhecendo o que de bom havia sido feito pelos governos dos generais.

Depois, dentro de manifestações pacíficas, como os comícios das “Diretas-Já”, organizados pelo PMDB e seu grande líder, Ulysses Guimarães, juntamente com o grupo autêntico daquele partido (citaria Paes de Andrade, os deputados Marconi Gadelha, Chico Pinto, Fernando Lira, Pedro Simon, Franco Montoro, Mauro Benevides dentre outros chegamos, pacificamente, ao restabelecimento do Estado de Direito no Brasil.

Precisamos lembrar que todas essas conquistas se deveram à forma pacífica de como as lideranças do PMDB adotaram. Sem apoiar a violência, principalmente o terrorismo que fez derramou sangue inocente e não contribuiu em nada para a redemocratização da nossa nação. O Brasil precisa lembrar de tudo isso. A esquerda radical não deixou registro de nenhum avanço para a nossa democracia. A oposição democrática e dentro da lei fez história neste país. Diferente de um partido que votou contra o Plano Real e contra a Constituição Democrática de 1988.

Encerrando, reconheço que os governos militares fizeram o Brasil conquistar avanços, tanto sociais como na economia. Eles deixaram obras como a Rodovia Transamazônica (BR-230), asfaltaram as principais rodovias brasileiras, construiram as hidrelétricas de Tucuruí, Balbina e Itaipu (a maior do Brasil e uma das maiores do mundo), a ponte Rio-Niterói, as usinas nucleares de Angra, a Ferrovia do Aço e o projeto de minério de ferro de Carajás e de celulose de Jari. Criaram o Funrural, a Embrapa e a infraestrutura de rodovias e pontes para o desenvolvimento do promissor agronegócio, que hoje está à frente na participação do PIB brasileiro....

O Partido dos Trabalhadores–PT, está pela 5ª (quinta) vez frente à Presidencia da República (3 governos de Lula e 2 governos de Dilma Rousseff)... Alguém se lembra do que eles realizaram para o engrandecimento do nosso país?

A esquerda seguiu a mesma linha dos comunistas de Angola, eram várias frentes para enfrentar a guerra contra Portugal, depois da vitória os comunistas se articularam e deixaram as outras frentes de fora, implantaram o que queriam – o comunismo, e nessa brincadeira já decorre 20 anos na miséria.

O PT e outros seguimentos da esquerda e “intelectuais” em nada contribuíram para a redemocratização do país, a não ser pegar carona dos verdadeiros democratas já citados. O que eles fizeram de verdade foi radicalizar o movimento pacífico em 64, e depois se aproveitaram do poder para levarem suas vantagens através de uma corrupção que até hoje pagamos muito caro. Por fim, quero creditar aos mesmos essa obstinação de denigrir a imagem de nossas queridas e respeitadas forças armadas. Além disso, nada de concreto foi feito nesses 20 anos, a não ser a politicagem dominante.

Humberto Mendonça é empresário