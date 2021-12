A variante que assusta

Ainda é cedo para falarmos sobre o perigo que representa a nova variante B.1.1.529, ou Ômicron, relacionada à CoVid-19, há pouco detectada na África do Sul e em mais cinco nações africanas. Porém, como tem ocorrido diante de anúncios anteriores de variantes do coronavírus, como a Delta e várias outras, é necessário que as pessoas se acautelem ante a nova ameaça.

Embora a vacinação venha avançando no Brasil e por todo o planeta, pelo menos por aqui temos observado um perigoso relaxamento de muitos que, por se julgarem completamente protegidos pelas vacinas, já circulam por aí, em ambientes abertos, sem o uso de máscaras.

Outros, adentrando locais públicos, nem lavam mais as mãos com o álcool em gel, para sua própria proteção. É como se a ameaça do coronavírus tivesse se esboroado, pulverizando-se num desprezível inimigo, como se tal correspondesse à verdade. Nada, porém, tão ilusório.

A nova variante inquieta os pesquisadores, pois o número de pessoas com testes positivos tem aumentado em áreas da África do Sul e outros casos se irradiaram para os cinco continentes. A Organização Mundial de Saúde (OMS) designou a Ômicron como uma “variante de preocupação” e vem recomendando a todos os países que realizem ações diversas de prevenção.

Entre essas ações estão a intensificação da vigilância e do sequenciamento dos casos, o relato de casos iniciais ou em grupo à própria OMS e a realização de investigações de campo e avaliações laboratoriais, para que se possa entender melhor se a Ômicron tem transmissão ou características de doença diferente.

Atualmente a OMS já atua em conjunto com grande número de cientistas, com o objetivo de ampliar os estudos em torno da nova variante. Diante de tudo isso e da rápida propagação com que essas variantes têm atingido em diferentes pontos do mundo, convém que mantenhamos as precauções já conhecidas, com a vacinação e limitando nossa socialização novamente, enquanto possível, até que os estudos científicos definam, de vez, a que nível de perigo pode chegar a nova mutação do vírus. Tomemos cuidado, pois os riscos continuam a nos rondar.

Gilson Barbosa é jornalista.

