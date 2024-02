A transformação dinâmica da publicidade ao longo dos anos

Se pudesse conversar comigo mesma logo após concluir minha faculdade de publicidade, em 2006, haveria inúmeras revelações surpreendentes sobre como a nossa profissão e o mercado de trabalho se transformariam no decorrer desses 18 anos.

Em 2006, o marketing digital estava em sua infância. As redes sociais engatinhavam, e a publicidade on-line era mais um experimento do que uma estratégia consolidada. Eu diria à minha eu do passado que, nos próximos anos, o assistente da Criação que fazia as adaptações dos anúncios de jornal para o site do cliente se tornaria um dono de agência e arrebanharia alguns dos clientes que, naquele momento, olhavam o digital como extensão do que faziam nas mídias off-line.

A minha versão jovem ficaria surpresa com a onipresença da inteligência artificial (IA). Algoritmos impulsionando análises de dados, automação de processos e até mesmo a criação de conteúdo, do texto ao vídeo, incluindo as imagens, passariam a ser feitos por essa tecnologia, e com novas possibilidades ainda se desenhando.

Certamente, conversaríamos sobre a ética na utilização dessa profusão de dados oriundos do digital. Em 2006, a coleta massiva de informações era incipiente, e a privacidade online era menosprezada. Hoje, eu aconselharia a minha versão mais jovem a ficar atenta à gestão ética desses artifícios.

A confiança do consumidor tornou-se um ativo, e nós publicitários enfrentamos desafios significativos para equilibrar a personalização das campanhas com a proteção da privacidade.

E as redes sociais seriam um capítulo à parte nessa conversa. O que começou como um espaço para compartilhar fotos corriqueiras da nossa rotina se tornou um campo de batalha para as marcas.

A minha versão, 18 anos mais jovem, também se impressionaria com a reviravolta que os influenciadores provocaram no mercado publicitário. Os antigos blogueiros arrebanharam milhões de seguidores nas plataformas digitais, formaram sua própria audiência e redefiniram a estética do conteúdo promocional. Em 2006, essa ideia seria inimaginável.

Em suma, diria à minha versão do passado que a jornada à frente será surpreendente. Se, em 2006, nossa visão era limitada pela tecnologia disponível, hoje, somos agentes ativos em um campo vasto e dinâmico, moldando o futuro da publicidade de maneiras que nem imaginávamos.

Malu Aquino é coordenadora do curso de Publicidade do UniFanor Wyden