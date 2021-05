A tecnologia na construção de soluções para o futuro da educação

Legenda: Isabel Costa é gerente de Cidadania Corporativa Foto: Arquivo pessoal

O ano de 2020 foi marcado por grandes mudanças de comportamento social em diversos setores por conta da tecnologia. Na educação, essa acelerada digitalização impulsionou novas reflexões e debates, indicando como as escolas públicas brasileiras podem participar ativamente da oferta de soluções à sociedade se houver uma união consolidada e necessária entre ensino e tecnologia.

Para adotar esse caminho, é possível utilizar metodologias ativas que propõem uma educação integrada, centrada no aluno e baseada em projetos.

Um exemplo é a abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), que promove o desenvolvimento de um aprendizado de ciências inovador, criativo e investigativo, considerando demandas cotidianas dos estudantes, o que não só estimula o protagonismo neles como gera no professor um papel de mediador do conhecimento.

Essa abordagem está presente no Solve for Tomorrow, programa global da Samsung que, no Brasil, está em sua 8ª edição com o Prêmio Respostas para o Amanhã, desafiando estudantes e professores da rede pública de ensino de todos os estados do país a criarem soluções para problemas locais com experimentação científica e/ou tecnológica.

A comprovação de que esse estímulo gera projetos inovadores está nos números do programa: desde 2014 no Brasil, a iniciativa já envolveu 162.906 estudantes, 15.803 professores e 5.036 escolas públicas em 8.113 projetos inscritos.

Na edição de 2020, foram premiadas inovações que comprovam o potencial de alunos do Ensino Médio de todo o Brasil para resolver demandas locais. Do Ceará, destacamos um robô semeador montado com materiais recicláveis e movido à energia solar, um revestimento inovador para prolongar a vida útil de sementes durante o armazenamento e, também, um biocoagulante feito com resíduos agroindustriais de abóbora para facilitar o tratamento da água.

São projetos desenvolvidos em escolas públicas brasileiras que mostram como a tecnologia é uma aliada, promovendo a comunicação entre alunos e professores e mantendo a troca de conhecimento na dinâmica mais ativa possível.

Isabel Costa

Gerente de Cidadania Corporativa