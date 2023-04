A taxa de lixo e a realidade

A cobrança da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU), mais conhecida como Taxa de Lixo de Fortaleza, começa a ser cobrada no dia 28 de abril e além de estar causando muitas dúvidas, tem sido objeto de constantes críticas, principalmente no que se refere à sua constitucionalidade. A legalidade da cobrança também tem gerado opiniões que se divergem, num turbilhão de informações ou desinformações sobre o tema, agravando significativamente as dúvidas dos contribuintes.

Antes de tecermos qualquer comentário sobre a referida questão, é importante frisar que o descarte inadequado do lixo doméstico, industrial, hospitalar e comercial é um problema grave da nossa capital, como também de todo o mundo. No Brasil, cada pessoa produz, em média, 343 quilos de lixo, por ano. No total, cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos são produzidos por ano em nosso país, e não possuem destinação correta. Parte desses resíduos ainda são destinados em lixões a céu aberto, provocando a proliferação de bactérias e a propagação de doenças, além, é claro, dos sérios impactos ambientais, como a contaminação de águas subterrâneas.

Esse problema se arrasta há gerações, com inúmeras possíveis soluções e uma destas alternativas, foi a criação da Taxa de Lixo de Fortaleza. Ressalto que essa cobrança já ocorre em diferentes cidades do país e em outros países das Américas, Europa e Ásia. A taxa acata e põe em prática o Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal Nº 14.026 de 2020), aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República.

A legislação impõe aos municípios a obrigatoriedade de instituírem a cobrança pela coleta e disposição dos resíduos sólidos urbanos. A Taxa foi instituída pela Lei Municipal nº 11.323/2022 e discursa sobre a utilização efetiva ou potencial do serviço público de manipulação de resíduos sólidos urbanos no município de Fortaleza, sendo regulamentada pelo Decreto Municipal nº 15.607/23.

O cálculo é realizado a partir da área construída de cada imóvel em Fortaleza e foi estabelecida uma taxa base no valor de R$ 3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos) por metro quadrado, a cada ano. A legislação também estabelece um valor mínimo e um valor máximo a ser pago pelo contribuinte.

O fato é que, gostando ou não, essa é a realidade e teremos de assumir mais esse ônus tributário nas nossas despesas anuais. Sabemos que a mudança de comportamento e a conscientização dos cidadãos sobre o tema é uma prioridade, pois se medidas concretas não forem adotadas num curto espaço de tempo, a quantidade de resíduos despejada no planeta crescerá cerca de 70% até 2050, com consequências imprevisíveis. Vamos acompanhar e fiscalizar para que essa nossa contribuição seja empregada adequadamente e realmente, proporcione melhorias para a qualidade de vida dos cidadãos fortalezenses.