A saúde mental dos professores

Saúde é foco em tempos da Covid-19. Estudiosos dos campos da psicologia e da psiquiatria alertam para as consequências da pandemia na saúde mental dos indivíduos, durante e após o isolamento social no mundo. Nesse momento, muitas escolas retomam as aulas pela internet. Então, é fundamental um olhar sensível para os professores que cotidianamente enfrentam a tarefa, muitas vezes em condições insuficientes, de ensinar a crianças e jovens.

Esses profissionais já vinham demandando cuidado diante das frequentes situações de estresse no trabalho. Muitas vezes, reclamam da falta de apoio psicológico sistemático para se fortalecerem no enfrentamento das situações de violência, dos problemas familiares e das dificuldades de aprendizagem que chegam à escola.

Os docentes têm suas vidas tão preenchidas pelo trabalho que sobra pouco tempo para necessidades, desejos e questões pessoais. Se isso já era um tema no âmbito dos sistemas educacionais públicos e privados, temos, agora, contornos que acenam para a necessidade de novas soluções.

Os professores, em alguns casos, sem a expertise para lidar com as tecnologias, terão de se adaptar rapidamente às aulas online. A casa, espaço para vivência particular, vira a sala de aula. Sabemos que passará, mas muitos terão vivido situações de sofrimento psíquico seja pelas perdas seja pelo aguçamento de transtornos que já existiam, como ansiedade e depressão.

É preciso garantir suporte emocional aos professores com espaço para expressão de seus sentidos sobre essa vivência. Evitar a sobrecarga de exigências e apoiá-los para responderem com saúde às transformações desses tempos. Poder público, empresas educacionais e famílias precisam assumir suas responsabilidades como parceiras dos professores nesses novos desafios.

Ana Ignez Belém Lima

Psicóloga e Profa. Da Universidade Estadual do Cear