A SAF e os horizontes do futebol brasileiro

Criada pelo Congresso Nacional, em 6 de agosto de 2021, por meio da Lei nº 14.193/2021, a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), é um tipo específico de empresa que facilita para os clubes de futebol se tornarem uma organização empresarial. A legislação estimula que clubes de futebol migrem da associação civil sem fins lucrativos para a empresarial, ou seja, a lei incentiva a mudança para o formato de clube-empresa, que dispõe de normas de governança, controle e meios de financiamento específicos para a atividade do futebol.

Desde a criação da lei, mais de 20 times de futebol do Brasil aderiram à SAF. Entre os clubes grandes, estão Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Mais do que uma mudança no nome da estrutura da agremiação e de gestão, há grandes alterações na forma de tributação, controle e meios de financiamento para o futebol.

Mas, afinal, qual foi a principal mudança trazida pela SAF? A maioria dos clubes de futebol no Brasil se estruturou como associação civil, organização privada, sem fins lucrativos, formada pela união de sócios. Essas pessoas elegem representantes para Conselhos Deliberativo e Fiscal, além de um presidente. A Associação não pode ser vendida para investidores, pois são administradas unicamente pelo quadro de sócios. Com isso, a SAF abriu a possibilidade da venda parcial ou total do futebol para novos proprietários. Podem ser empresários, fundos de investimentos e até a abertura do capital na Bolsa de Valores. Esta última, vale ressaltar, ainda não praticada por nenhum clube brasileiro, mas comum em outros países.

É fato que todas essas mudanças atravessadas pelo futebol não são recentes, muito antes da lei no Brasil, essa é uma tendência dos grandes times do mundo desde o início da década passada. Além disso, a gestão de um clube nos moldes empresariais tem a vantagem de ser mais ágil, menos burocrática na tomada de decisões e mais cuidadosa e responsável com os próprios gastos. A SAF, este ano, completa dois anos de sua criação. Vamos acompanhar o que ela ainda apresenta de novidades nos próximos anos.