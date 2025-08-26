A roda-viva da inadimplência

O brasileiro vive preso a um ciclo de dívidas sem fim. Um drama silencioso e devastador da inadimplência crônica. Os números divulgados pela CNDL e pelo SPC Brasil não deixam margem para interpretações otimistas. Em julho de 2025, mais de 83% dos consumidores negativados já eram reincidentes. Ou seja: caíram na mesma armadilha da dívida, e não conseguiram se livrar dela. É o retrato fiel de um ciclo vicioso que aprisiona milhões de brasileiros.

A maioria dos reincidentes, 61,58%, nem sequer conseguiu pagar as dívidas antigas antes de voltar a ser negativada. Em outras palavras, mal conseguem respirar entre uma cobrança e outra. O tempo médio até que uma nova dívida vença após a anterior é de 74 dias. Dois meses e meio. Isso não é um lapso; é uma condenação.

A cada boletim, fica claro que o problema não está apenas no consumidor que "não sabe se planejar". Está em um sistema de crédito cruel, que cobra juros escorchantes, fecha portas na cara de quem mais precisa e transforma pequenas pendências em dívidas impagáveis. Não por acaso, quase um terço das dívidas não passa de R$ 500. Pequenas, sim — mas fatais quando somadas à usura e à falta de alternativas.

E, se a reincidência já assusta, o quadro da recuperação é ainda pior. O Indicador de Recuperação de Crédito caiu 12,61% em 12 meses. Em especial entre quem tinha dívidas de longo prazo, onde a queda chegou a quase 21%. Isso revela que muitos simplesmente desistiram. Para eles, sair do cadastro de inadimplentes virou uma miragem.

O perfil etário reforça a tragédia social: os mais jovens, de 30 a 39 anos, lideram a reincidência; já os que conseguem limpar o nome têm, em média, 47 anos. Ou seja, o peso da dívida acompanha o brasileiro por décadas.

É inegável que o país convive com 42,91% da população adulta inadimplente. Quase metade! E o Estado, onde está? Onde estão as políticas de educação financeira que não sejam mera retórica? Onde estão os mecanismos de crédito justo, que deem fôlego ao trabalhador em vez de sugá-lo até a exaustão?

Não basta repetir chavões sobre "consumo responsável". O problema é estrutural. E sem medidas firmes, continuaremos assistindo a uma multidão sendo empurrada para a marginalização financeira — enquanto bancos e financeiras celebram lucros bilionários.

O brasileiro não precisa de discursos, precisa de saída digna. O resto é conversa fiada.