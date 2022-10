A ressignificação dos negócios

O ano de 2022 está sendo complexo. Do ponto de vista mundial, temos crises agudas na geopolítica, nas matrizes energéticas, na cadeia alimentar, no aumento da pobreza e com extremas incertezas no futuro próximo. No Brasil, instabilidade na economia brasileira e um conturbado ano eleitoral. Daí, eu me pergunto e vivo perguntando aos meus clientes, CEOs de empresas e lideranças diretas, o que essas marcas estão fazendo para encontrar novas respostas e caminhos para os velhos problemas que enfrentam todos os dias?

Ocorre que não estamos vivendo em um tempo em que as coisas são normais e muito menos são o que já foram no passado. É sobre ter a capacidade de ser uma empresa fênix e, com muito embasamento e coragem, ressignificar os negócios (e se for preciso dar dois passos para trás) para se reconectar com um mundo cada vez mais ambíguo, volátil, incerto frágil, não linear e incompreensível.

Não serão as tão temidas startups que irão irromper o mercado, e sim os consumidores e a evolução da forma como se posicionam diante do mundo, como comprar e escolhem as marcas, e sobre o que, de fato, eles precisam e enxergam valor. Estamos vivendo a era da globalização, mas todo o cenário atual nos impõe a necessidade de sermos mais sábios e começar a olhar para os movimentos de ruptura do modus operandi da humanidade.

Temos que abrir os olhos para esse cenário que se projeta diante de nós. Isso vai mudar a cadeia produtiva mundial e afetará os negócios e os mercados pelos quatro cantos do planeta. E é óbvio que irá atingir todos, seja lá o que sua empresa fizer.

As empresas brasileiras têm uma grande lição de casa para ser repensada. E por isso nossos negócios não podem simplesmente ir se adaptando. Elas devem se posicionar com atitude e inovação e os setores devem não só viver de projeções, já que essas falham o tempo todo e é por isso que existe os 05% de margem de erro.

Como país, como nação e como organizações empresariais, o Brasil precisa saber olhar para o futuro com os pés no presente, mas prestando atenção aos movimentos e nas rupturas do mundo. Tempos difíceis e complexos. Viverá quem puder compreender os sinais.

Simone Moura é CEO da Ping Pong Estratégia