A relação entre a Covid e o Quadril

A osteonecrose ou necrose asséptica da cabeça femoral (NACF) é a morte ou “infarto” do tecido ósseo de uma determinada região do quadril, mais especificamente a cabeça do fêmur, que é a parte do osso da coxa (fêmur) que se articula com a bacia. A patologia ocorre mais frequentemente em adultos jovens (entre 35 e 50 anos) do sexo masculino. O sintoma mais frequente é a dor na região do quadril com piora para andar.

Esta doença da articulação do quadril apresentou um considerável aumento do número de casos nos últimos anos devido à pandemia de Covid 19. Mas qual a relação entre a NACF e a Covid? Sabemos que a atuação do coronavírus provoca inflamação e lesão da camada interna dos vasos sanguíneos (chamada endotélio vascular). Esse efeito leva a um estado de maior chance de formação de coágulos que interrompem a oxigenação das células do osso, principalmente em regiões onde a circulação sanguínea é delicada, como a cabeça do fêmur.

Além disso, o principal fator de risco para a doença é o uso de glicocorticóides em altas doses, e esse hormônio anti-inflamatório é utilizado como tratamento para casos mais graves de Covid. Outro grupo que está em maior risco para desenvolver a osteonecrose é formado pelas pessoas que fazem uso abusivo de bebida alcoólica, principalmente os que ingerem acima de 320g de álcool por semana (equivalente a cinco garrafas de vinho por semana)

Outras condições de risco menos frequentes que as anteriores são: HIV, doenças do sangue tais como a anemia falciforme, tabagismo, alterações do metabolismo de gorduras e colesterol, fraturas na região abaixo da cabeça femoral e deslocamento (luxação) do quadril, além do barotrauma que pode ocorrer em algumas profissões específicas. A região afetada pela osteonecrose fica enfraquecida e pode ocorrer a perda da sustentação mecânica da cartilagem articular, o que é chamado de colapso.

A presença do colapso é decisiva para o tipo de tratamento a ser realizado, já que o mesmo leva a uma destruição global da articulação, com frequente necessidade de tratamentos mais invasivos, sendo o mais eficaz a artroplastia ou prótese total do quadril. A melhor forma de prevenção da osteonecrose é evitar os fatores de risco quando possível, lembrando que álcool e corticóides têm uma relação dose-dependente com a doença.

Em caso de sintoma de dor persistente na região do quadril e coxa é indicado que se procure um médico especialista para afastar a possibilidade da NACF. O ortopedista é o profissional mais indicado para avaliar e diagnosticar os problemas do quadril. A Sociedade Brasileira de Quadril (SBQ) disponibiliza em seu site www.sbquadril.com.br a relação dos médicos ortopedistas membros, atuantes nas diversas regiões do país.

Luis Felipe Elias é médico ortopedista membro da Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ)