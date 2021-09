A regulamentação da publicidade na advocacia

Advogados e escritórios passaram a dispor, em agosto, de regras mais claras para o uso da publicidade na promoção de suas atividades. Pouco objetiva, a norma anterior gerava interpretações até antagônicas das seccionais da OAB sobre o que era ou não permitido no marketing jurídico. Com a nova regulamentação, crescerá substancialmente o número de mensagens relativas ao Direito em todas as mídias, o que impactará tanto a advocacia quanto a sua imagem perante a sociedade. Alguns desdobramentos serão positivos. Outros, não.

A tendência amplia as opções de escolha dos que precisam contratar serviços jurídicos. Favorece também os que iniciam suas carreiras na advocacia ao permitir que, com poucos reais investidos no patrocínio de postagens, atinjam públicos de interesse nas redes sociais.

Em função de custos reduzidos e por terem sido as mais expostas à sombra regulatória que a nova norma do marketing jurídico pôs fim, as mídias sociais concentrarão um crescimento expressivo do volume de mensagens de escritórios e de advogados, o que pode não ser muito benéfico para a classe.

Nesses canais, o alcance das mensagens cresce proporcionalmente ao volume de novas postagens. Isso pode gerar um efeito perverso, motivando advogados à dedicação a uma atividade que não se relaciona diretamente com o exercício do Direito ou com o seu aprimoramento. Perante demais usuários, o grande número de mensagens – boa parte, de qualidade questionável – resultará em uma impressão ruim que pode se estender a toda advocacia.

A nova regulamentação sobre marketing jurídico é mais inclusiva e proporciona maior segurança para que advogados e escritórios apresentem suas qualificações. Continua impondo, porém, cuidado na busca por exposição. A combinação entre frequência adequada e conteúdo efetivamente relevante é o caminho para se diferenciar em meio a um grande volume de mensagens sem muita informação de valor e que têm poucas chances de sensibilizar potenciais clientes ou gerar admiração.

Andreia Gomes é especialista em marketing jurídico