A Reforma Tributário veio

Há alguns meses, escrevi um artigo respondendo a seguinte pergunta: Será que a Reforma Tributária vem? À época, os especialistas e estudiosos no tema, assim como governantes e políticos, discutiam propostas sobre como viabilizar algo que os brasileiros aguardavam durante mais de 30 anos. Mas, ela finalmente veio.

Aprovada pela Câmara dos Deputados, em dois turnos, pela grande maioria dos parlamentares, a Reforma Tributária, considerada uma emenda constitucional seguirá para a apreciação e votação no Senado Federal, também em dois turnos. Muitos brasileiros desconhecem a importância do tema, acreditam que o assunto é algo distante de sua realidade. Mal sabem que a reforma dos tributos do nosso País é uma das mais importantes dos últimos tempos.

A vida do cidadão e das empresas será impactada de forma direta e, por isso, precisamos discutir com seriedade o que está sendo votado e aprovado por nossos representantes no Congresso Nacional, tendo em vista que é notório a necessidade de um avanço e de uma legislação mais simplificada, contudo é preciso que o ambiente de negócios cresça, gerando empregos e renda. Da forma como a Reforma está sendo aprovada fica bastante evidente que o setor de serviços será onerado de uma maneira absurda, podendo causar consequências econômicas graves em toda a população.

A advocacia, por exemplo, é uma das profissões prestadoras de serviço que poderá sofrer uma séria oneração se a Reforma Tributária for aprovada no Senado Federal e sancionada pelo Presidente da República nos moldes que se encontra, com a unificação dos tributos.

É inclusive essa última questão o ponto central da mudança de tributação: a unificação dos tributos de consumo em uma mesma base de incidência. A nova Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) irá reunir o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Além disso, será criado o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que englobará o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

Contudo, toda essa discussão não pode ser em apenas reduzir ou zerar impostos ou simplesmente aglomerar impostos para facilitar a arrecadação, mas sim traçar estratégias de como a tributação pode realmente melhorar a vida dos brasileiros, colaborar no desenvolvimento econômico do País e tornar a nossa nação um lugar próspero para se investir.

Afirmo mais uma vez, é necessário que os representantes tenham a sensibilidade e a responsabilidade de se apropriar de uma das mudanças mais importantes do nosso País.

Ricardo Valente Filho é advogado