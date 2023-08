A reforma que não pode ser esquecida

Embora tenha sido muito bem-vindo o desencadeamento da reforma tributária no Congresso Nacional, depois de mais de 30 anos de postergação, é preocupante o repentino esquecimento da administrativa, tão relevante quanto a primeira. Há de se considerar, ainda, a inter-relação entre ambas, pois parece difícil dimensionar a receita fiscal necessária para o custeio do Estado sem que se tenha a quantificação desse valor.

Espera-se, portanto, que, enquanto se votam os destaques, discutem-se alíquotas referenciais do novo imposto sobre o consumo, exceções e outros detalhes inerentes à primeira etapa da reforma tributária, a administrativa volte já à agenda prioritária do governo e do Parlamento. Afinal, se partirmos do pressuposto de que ficará inalterado o custo atual do Estado para a sociedade, pode-se inferir que será inviável promover em médio prazo a necessária redução da carga de impostos. É elementar...

A reforma administrativa é crucial para aumentar a eficácia do Estado, que não tem de ser mínimo ou máximo, mas sim suficiente e eficiente, devolvendo com qualidade o que cobra da sociedade. Cabe simplificar a máquina administrativa, tornando-a mais ágil, transparente e produtiva, num avanço que implica a redução de órgãos e agências governamentais, simplificação de processos e adoção de novas tecnologias.

O processo de modernização é decisivo e estratégico. Deve-se reorganizar a máquina administrativa, melhorando sua infraestrutura física e operacional e os planos de carreiras, bem como fortalecendo as áreas que têm mais demandas. Com os serviços do governo cada vez mais digitalizados, é possível alocar recursos para prioridades não ligadas ao atendimento do público em repartições. Assim, a digitalização, que tanto tem contribuído para o fomento das empresas, poderá representar ganhos expressivos de produtividade para os órgãos estatais, com reflexos diretos nos serviços prestados à população e aos setores produtivos.

A reforma administrativa, ademais, possibilitaria que o governo tivesse um orçamento plurianual, com indicativos de médio e de longo prazo. Tal avanço, também relacionado à reforma tributária, permitiria que empresas, agentes econômicos e a sociedade tivessem mais previsibilidade para planejar suas estratégias, investimentos e negócios. Hoje, as peças orçamentárias são anuais, contemplando o custeio da máquina administrativa, projetos mais imediatistas e questões basicamente conjunturais e/ou de crise.

Além da redução de custos, aumento da eficiência dos órgãos públicos e estímulo ao crescimento econômico, uma reforma administrativa adequada aumentaria o poder de investimento do governo nas áreas prioritárias da educação, saúde, segurança, saneamento e habitação, cruciais para a redução das desigualdades sociais e o desenvolvimento. Não podemos adiar a arquitetura de um modelo mais contemporâneo de Estado, que, ao lado de um novo sistema tributário, torne o Brasil mais próspero e justo.

Fernando Valente Pimentel é diretor-superintendente e presidente emérito da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit)