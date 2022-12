A realidade tem vista para o mar

O litoral cearense é a opção de muitas pessoas para descansar e passar os finais de semana, feriados e as férias. Com a pandemia, as mudanças comportamentais e de rotina, surgiu a realidade de se trabalhar em casa. Nesse novo cenário, o sonho de morar na praia passou a se tornar realidade para muitas famílias. A qualidade de vida, por exemplo, tem sido um dos principais motivos que está levando pessoas a saírem dos centros urbanos para buscar residir no litoral.

Sim, é notável que os cearenses estão preferindo morar em regiões bem mais distantes de barulhos, do trânsito, da violência e próximo da natureza e de locais de lazer, porém sem abrir mão do luxo e do conforto e, principalmente, sem se distanciar de locais importantes para o dia a dia de todos como supermercados, farmácias, academias, postos de gasolina, escolas, bancos e restaurantes.

Esse já é o cenário de muitas localidades praieiras do Ceará, um exemplo disso é a cidade de Aquiraz, que tem ótimo acesso e fica localizado próximo a Fortaleza e que já conta com diversos condomínios residenciais de alto padrão construídos com o intuito de contemplar quem escolhe o litoral como primeira moradia, isto é, como endereço principal. Condomínios esses que oferecem ampla área de lazer, a poucos passos do mar, além de diversos serviços, segurança e comodidade. Condomínios que foram projetados para ser o refúgio nos finais de semana e nas férias, agora estão se tornando o lar permanente de muitas famílias.

A realidade é que está cada vez mais viável morar de frente para o mar. A praia do Porto das Dunas, por exemplo, está repleta de condomínios, com opções de apartamento para todos os públicos e finalidades, basta visitar a região a qualquer hora. Existe, inclusive, projeto futuro que transformará a orla da praia em um verdadeiro ponto turístico do estado.

Baseados no novo estilo de vida, as construtoras estão apostando cada vez mais na região. O mais recente lançamento na região se chama Beach Ville e já é considerado um sucesso de vendas sem ainda nem ter saído do papel. Morar na praia tornou-se uma tendência abraçada por muitas famílias que entenderam o verdadeiro significado de investir em bem-estar e qualidade de vida.

Patriolino Dias de Sousa é sócio-diretor da construtora Dias de Sousa