A questão política

A conceituação de desenvolvimento econômico pressupõe o aprimoramento do processo político, em que se incluem os conceitos de justiça e liberdade. As relações entre variáveis políticas e socioeconômicas, envolvendo intrinsecamente o Estado, afetam de forma cada vez mais decisiva a Nação. Nesse aspecto, aliás , verifica-se uma verdadeira simbiose, pela qual as variáveis políticas influenciam e são influenciadas pelas variáveis socioeconômicas.

Tradicionalmente, mencionado problema tem sido enfocado por determinados analistas sob dois ângulos: de um lado, a abordagem sociopolítica, que procura penetrar na raiz da questão. De outro lado, a análise socioeconômica , detendo-se na descrição das características do atraso nacional, nas suas inter-relações e nas propostas de política econômica. Assim, parece-nos claro que os problemas inerentes ao desenvolvimento econômico e social do Brasil, além de conotações de natureza cultural, estão relacionados a pontos como: desigualdades entre as áreas urbana e rural; disparidades inter e intra regionais; bem como distribuição perversa de renda, em termos pessoal e setorial.

A estes desequilíbrios distributivos estruturais, conjugam-se problemas conjunturais, dentre outros: dívida financeira, taxas de inflação, níveis de desemprego, reduzidos índices educacionais, como também péssimas condições de saúde e saneamento básico. A problemática nacional não é de fácil solução e também não será resolvida com demagogia. As expectativas dos agentes econômicos e políticos muitas vezes se conflitam e, para tornar a situação mais complexa, exitem fatores que fogem ao domínio das autoridades constituídas.

Com a permanência deste quadro, ocorre a insatisfação da população, provocando tensões sociais e, naturalmente, desestimulando a colaboração no esforço nacional de retomada do desenvolvimento, de que o Brasil tanto necessita. Em outras palavras, existe uma relação direta entre o fator psicossocial e a produtividade geral da economia. Faz-se necessária uma maior identidade entre Nação e Estado ou entre os vários segmentos da sociedade e o Governo, com isso proporcionando bases mais sólidas para o desejado entendimento nacional.

Entendemos que a viabilização do mencionado objetivo, entretanto, somente acontecerá na medida em que prevaleçam o espírito público, a independência e a harmonia dos poderes constituídos e a valorização das representações políticas, consolidando um verdadeiro Estado democrático com justiça social e investimentos públicos e privados.