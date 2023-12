A pugna municipal do ano entrante

No embalo do início de um novo ano, começam a surgir especulações sobre candidatos a prefeito e vereadores em todos os quadrantes da nacionalidade, objetivando a eleição dos que irão dirigir as nossas comunas, além de integrantes das câmaras municipais, a partir de 2025, quando deverão ser eleitos os mais projetados para servir a respectiva comunidade.

São mencionados, mesmo que sutilmente, nomes de pretendentes ao cargo de chefe da edilidade, abrindo espaços para que a opinião pública passe a esboçar os seus esquemas eleitorais, fixando-se no postulante capacitado a conduzir a gestão, bem assim fazê-la concretizar iniciativas reclamadas pela população, buscando sempre o progresso e bem-estar da coletividade.

Nas capitais, a batalha urnística torna-se mais renhida, notadamente pela relevância do potencial de votos, com os partidos e seus candidatos ávidos por encontrar soluções inovadoras, para tanto, recorrendo a estrategistas que são dotados de competência e firmeza de convicção, já que o pleito municipal serve de termômetro para disputa que escolherá o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, dois anos mais tarde.

Afora isso, os principais veículos de comunicação acham-se sediados nas metrópoles, assim, facilitando o acesso daqueles que desejam divulgação mais ampla na mídia, não menosprezando a interação com os segmentos populares (o verdadeiro corpo a corpo), o que na maioria das vezes acontece através de apresentações em praças públicas.

Outro movimento notado, visando à pugna vindoura, são as mudanças de legendas e/ou novas filiações, num trabalho de cooptação dos dirigentes que deverá se intensificar com a chegada de março, quando se abrirá a chamada janela partidária, com os detentores de mandatos podendo migrar de sigla sem correr risco de perder o cargo que lhe fora conferido.

Diversos personagens costumam antecipadamente, se apresentar como pleiteantes, até mesmo como teste de aceitação junto ao eleitorado, alguns desistindo no meio do caminho, ao perceberem que a receptividade foi aquém do esperado.

Destarte, podemos reprisar o conhecido adágio segundo o qual: “quem tem olhos fundos começa a chorar cedo...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte