A psicopedagogia no ensino superior

Os estudantes universitários, em maioria, estão na adolescência ou saindo para a fase adulta ou muito tempo dos estudos. Eles chegam à universidade com bagagem, um estilo de comunicação, conhecimento prévio, medos e dificuldades. Nas últimas quatro décadas, a influência do alunado nas relações de comunicação com o docente adquiriu dimensões de enorme relevância. A relação comunicação e linguagem acadêmica é a interação do ensino com o docente e o discente. Inserido neste processo, pensa-se que a comunicação pode ser a ponte fortificada de alicerce que interligue os componentes dessa relação.

A receptividade, a comunicação dentro de uma linguagem representativa e o acolhimento dos integrantes que fazem parte do ensino superior são de grande conforto e credibilidade ao acadêmico. Sentir-se acolhido é se sentir amado, sentir-se mais confiante e motivado para se fortificar nesta empreitada é essencial para trilhar uma caminhada de intenso aprendizado.

A psicopedagoga apresenta aos acadêmicos no seu atendimento, intervenções com novos e grandes desafios para assimilarem o conhecimento e se apropriarem do mundo acadêmico: projeto de extensão para todos os cursos de graduação com inovação as práticas pedagógicas, projeto de sensibilização de relacionamento, conhecimento da universidade e método e técnicas de aprendizagem.

A Psicopedagogia tem como objeto de estudo a aprendizagem humana e as demandas de prevenção e intervenção que advêm deste processo. O propósito de implementar no nível de ensino superior um setor de apoio psicopedagógico auxiliará para mediar os processos de orientação e acompanhamento aos discentes que apresentam dificuldades de aprendizagem, bem como dificuldades emocionais, relacionais, vocacionais e outras queixas que se caracterizam como necessidades educacionais de aprendizagem.

O desenvolvimento das ações realizadas pela psicopedagoga está baseado nas políticas inclusivas necessárias à sociedade em que a criação de uma cultura de inclusão seja fundamentada no princípio do direito à diversidade, estimulando o respeito e o convívio com as diferenças individuais de cada discente. A partir do momento que o aluno ingressa no ensino superior, independentemente de suas habilidades, competências e limitações, este tem o direito à acessibilidade da estrutura física, relacional e de aprendizagem.

Pensa-se que uma Instituição do Ensino Superior tem como principal objetivo educacional e pessoal a aprendizagem e a formação de seus acadêmicos, além de buscar, diariamente, proporcionar apoio pedagógico, psicopedagógico e psicológico, promovendo a inclusão e o pleno desenvolvimento de seus acadêmicos.

A atuação da psicopedagoga em seus atendimentos foi escutar as queixas que apareceram no processo de aprendizagem dos acadêmicos, avaliar as situações relacionadas com problemas, transtornos e dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, associadas a conflitos nos relacionamentos interpessoais e emocionais que causam prejuízos no desempenho acadêmico, identificar as causas do insucesso acadêmico e do baixo rendimento persistente, orientar e implementar projetos e/ou medidas de correção das dificuldades encontradas, desenvolver atividades como suporte nos programas sociais criados e aplicados na sociedade acadêmica, prestar atendimento psicopedagógico na modalidade presencial ou virtual e orientar encaminhamentos a outros profissionais.

O discente chega até o setor psicopedagógico por meio da busca direta, da demanda espontânea; por intermédio da coordenação e da gestão do curso e/ou do encaminhamento dos professores.

A IES que implementar este setor dentro do universo do ensino superior compreenderá que o atendimento, o acompanhamento, a orientação e o apoio psicopedagógico são essenciais aos alunos e à comunidade acadêmica, para o pleno desenvolvimento de atitudes, habilidades e competências propostas na formação dos estudantes, respeitando a diversidade e promovendo inclusão de direito a todos.

As queixas mais comuns apresentadas pelos discentes e para as quais buscam atendimento psicopedagógico são: o insucesso escolar, a

desmotivação, a inadaptação ao mundo acadêmico, as lacunas de bases intelectuais anteriores, o baixo desempenho de aprendizagem, os problemas cognitivos relacionados à leitura, à compreensão e à escrita, o estresse no trabalho e os problemas familiares e amorosos, todos são agravantes no aproveitamento acadêmico, dilemas de ordem social, familiar, cultural, comportamental, racial e sexual, interferindo no processo de ensino e aprendizagem.

Outros fatores observados no atendimento psicopedagógico, de um modo geral, estão relacionados à autoestima, às dificuldades de relacionamentos com colegas e professores, bullying, racismo, preconceitos, entre outras queixas relatadas. O apoio psicopedagógico pode colaborar para a evolução dos acadêmicos, evitando a exclusão e a evasão.

Ana Virginia Aragão Dantas Parente é psicopedagoga da faculdade Uninta Fortaleza