A Psicologia como Caminho de Transformação

Em 27 de agosto de 1962, foi regulamentada a Psicologia como ciência e profissão. Desde então, celebra-se o Dia do Profissional nessa data. O profissional de Psicologia está inserido em diversos contextos, embora frequentemente a maioria da população associe o psicólogo principalmente à prática clínica.

A Psicologia surgiu no Brasil principalmente vinculada a três grandes áreas: Medicina, Pedagogia e Administração. Entretanto, na época, seu propósito era primariamente de diagnóstico ou contribuição para o diagnóstico através do uso de testes.

Gradualmente, a Psicologia conquistou autonomia para trabalhar efetivamente em prol da transformação social, voltando-se para o indivíduo como produto e produtor da sociedade. Quando pensamos no profissional de Psicologia, é comum associarmos principalmente ao psicólogo clínico, já que carregamos conosco a ideia de "de onde viemos". No entanto, devemos repensar para onde estamos indo, ocupando os espaços voltados para as coletividades. Para isso, é urgente que os cursos de graduação incluam práticas direcionadas às comunidades.

O profissional precisa ingressar no mercado conhecendo não apenas as técnicas, os métodos e as várias teorias, mas também deve saber imergir na realidade do outro, percebendo o que não é expresso, estudando a construção histórica e social que permeia a vida das comunidades.

A saúde mental deve ser considerada também em termos de sociedade. Ao observarmos a pesquisa realizada pela empresa Gattaz Health & Results, que demonstra que 18% dos profissionais brasileiros sofrem com burnout (lembrando que esse número pode e deve ser significativamente maior, uma vez que há indivíduos com sintomas que ainda relutam em buscar ajuda profissional em saúde mental), enxergamos uma sociedade que exalta a sobrecarga como sintoma de sucesso, colocando todos em uma corrida ou competição consigo mesmos.

Devemos refletir sobre o papel que cada um de nós constantemente desempenha na sociedade e se, de forma velada, ele contribui para a manutenção e ampliação dos problemas sociais ou, de fato, coopera para uma sociedade mais humana e justa.

Milena Coelho é coordenadora do Curso de Psicologia da Estácio Ceará