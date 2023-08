A primavera do Mercado Livre de Energia

O Mercado Livre de Energia no Brasil, da forma como conhecemos, está prestes a mudar. Em janeiro de 2024, entrará em vigor a Portaria 50/2022, do Ministério de Minas e Energia (MME), que permitirá a abertura total da modalidade para consumidores da chamada alta tensão. Com isso, redes regionais de supermercados, indústrias, hospitais e shoppings de médio porte, edifícios comerciais e condomínios logísticos, cuja tensão de abastecimento varia entre 2,3 kV e 230 kV, poderão comprar eletricidade de qualquer fornecedor autorizado.

A mudança representa um marco para o setor. Atualmente, 35% da energia consumida no País é proveniente do Mercado Livre ou Ambiente de Contratação Livre (ACL). Percentual que deve aumentar rapidamente, a partir da abertura, alcançando os 45%. Crescimento justificado pela competitividade aferida na modalidade, que permite a livre negociação com fornecedores, incluindo a demanda, período de suprimento, valores e forma de pagamento.

Para este público, portanto, haverá uma alternativa ao Ambiente de Contratação Regulada (ACR), que reúne os consumidores ditos cativos: aqueles que podem comprar energia apenas das grandes distribuidoras, estando sujeitos à imprevisibilidade dos custos, bandeiras e tarifas, que são reguladas pelo governo. Aspetos que tornam a modalidade livre ainda mais atrativa, pela garantia de uma economia média de 30%.

Neste cenário, o grupo Comerc-Vibra concluiu o processo de aquisição e integração da Soma Energia, iniciado em setembro de 2022. Assim, nossa empresa cearense, que ao longo de 14 anos ofertou, com expertise ímpar, serviços personalizados de gestão, redução de gastos e auxílio na transição para as fontes renováveis, se torna a representante regional da Comerc, a mais completa plataforma de soluções renováveis em energia e descarbonização do Brasil.

Desta forma, entraremos nessa nova realidade reestruturados e aptos a contribuir com a construção do novo Mercado Livre de Energia no Brasil. Nesta transação, todos ganham: a economia, local e nacional, aquecida pelo desenvolvimento; nosso Estado, pelo reconhecido protagonismo; nossos clientes, pelo suporte, qualidade e ampliação dos serviços prestados; e o meio ambiente, pela destacada atuação do grupo na geração renovável, eficiência energética e práticas ESG, que consolidam o caminho para a descarbonização do setor.

Paulo Siqueira é diretor regional da Comerc Energia