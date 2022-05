A pressão arterial mais baixa salva vidas

A hipertensão arterial sistêmica, ou pressão alta, é uma doença crônica altamente prevalente que promove complicações graves ao longo prazo se não controlada. Pelo menos um em cada quatro brasileiros tem hipertensão arterial. No Brasil, o diagnóstico é realizado através de repetidas medidas com valores maiores ou iguais a 140x90 mmHg.

Nos últimos anos, a tendência global é considerar valores menores de pressão arterial mais protetores para a maioria dos indivíduos. O último consenso americano passou a considerar hipertensão valores a partir de 130x80 mmHg. Um estudo recente com quase 10 mil pessoas publicado no New England Journal of Medicine demonstrou que tratar a hipertensão intensivamente para manter valores menores de 120x80 mmHg reduziu complicações cardiovasculares e mortalidade.

Normalmente, o sangue bombeado pelo coração exerce uma força contra as paredes internas das artérias, que, por sua vez, oferecem certa resistência a essa passagem. Cronicamente, a pressão elevada danifica os vasos e o coração, e pode provocar problemas potencialmente fatais como infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, e insuficiência renal. O rol de complicações também inclui disfunção erétil, perda visual e déficit de memória.

Ao contrário da crença popular, a hipertensão arterial é muitas vezes silenciosa e não provoca sintomas. A boa notícia é que pode ser facilmente aferida, e possui tratamento para auxiliar o controle e evitar as complicações. Quanto mais cedo diagnosticar e controlar, melhor!

Prevenir é sempre melhor que tratar. A herança genética, o envelhecimento e o estilo de vida são os principais fatores associados ao desenvolvimento da hipertensão. Como não podemos mudar a genética ou a idade, investir em hábitos saudáveis é o melhor remédio. A começar pela alimentação, priorizar o consumo diário de frutas, legumes e hortaliças, controlar a quantidade de sal nos alimentos, e eliminar do cardápio os alimentos ultraprocessados e embutidos.

Não fumar, beber com moderação, controlar o stress, praticar atividade física regularmente, e dormir bem são outras iniciativas importantes para a manter mais baixa a pressão arterial. O sistema cardiovascular agradece!

Ana Flávia Torquato é médica endocrinologista pela Boston University