A prática da Justiça

Eduardo Juan Couture, jurista uruguaio, nos deixou uma célebre e sábia frase: “Teu dever é lutar pelo Direito, mas no dia em que encontrares em conflito o direito e a justiça, luta pela justiça”. Justiça é termo usual, mas bastante subjetivo. O que é justo? Um morador de rua que não tem do que se alimentar e desesperadamente furta de um supermercado um pacote de biscoitos deve sofrer o rigor da lei que determina a prisão ao praticante de furto?

Percebamos que até a lei pode ser injusta. Justiça é equilíbrio, moderação, respeito. Nesse mesmo exemplo de furto ao supermercado, um rico que em vez de pagar pelo mesmo pacote de biscoitos também o furta, merece o rigor da lei?

A Lei diz a mesma coisa para ambos os casos. Aristóteles já dizia que os iguais devem ser tratados igualmente e os desiguais desigualmente. É a máxima constitucional consistente no princípio da igualdade. O Direito e a Justiça podem, eventualmente, se contrapor à Moral. Quem diz o que é justo? Falíveis seres humanos que produzem as leis? Sob esse pretexto, seria justo descumprir as leis por entendê-las injustas?

Ainda hoje sofremos com aqueles que optam por esse caminho. No caso do incêndio à “Boate Kiss”, em Santa Maria, as famílias das vítimas pedem justiça com a condenação do integrante da banda de música que ativou artefato explosivo inflamável no interior da boate, enquanto ele mesmo e sua família pedem a aplicação da mesma justiça com a sua absolvição.

Sete jurados, seres humanos, decidirão. O conceito de justiça é formado em cada um conforme as suas experiências de vida que levam às suas convicções pessoais. Há uma tendência de o Juiz que julga o caso de determinado morador de condomínio que teve sua garagem injustamente ocupada pelo veículo de outro morador e agora requer dano moral, tendo esse mesmo juiz passado por situação semelhante, julgar em favor deste ou daquele.

Caberá ao Juiz dissociar-se de suas experiências pessoais a fim de julgar aquele caso com a imparcialidade que lhe é exigida e com a frieza da literalidade da lei. Neste dia da Justiça, 08 de dezembro, lembremos que a única Justiça que não falha e nem tarda é a divina.

Igor Cesar Rodrigues é vice-presidente da Comissão de Direito Administrativo-OAB/CE

*Este artigo reflete, exclusivamente, a opinião do autor.