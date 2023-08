A Ponte Velha e a omissão

Eternizada pelo cantor e compositor cearense Ednardo (1945-) em sua canção “Longarinas” (“Faz muito tempo que eu não vejo / O verde daquele mar quebrar / Nas longarinas da ponte velha / que ainda não caiu ...”), lançada em seu álbum “Berro” (1976), a verdadeira Ponte Metálica sofre os efeitos do tempo e da secular omissão dos gestores de Fortaleza. Seu nome sempre foi confundido pela população com o da Ponte dos Ingleses, erroneamente chamada de “Metálica”, hoje igualmente abandonada, objeto de confronto entre autoridades locais. Pois bem! A verdadeira Ponte Metálica localiza-se logo ao lado da Ponte dos Ingleses, à esquerda desta última.

Foi a primeira estrutura que funcionou como porto de Fortaleza, tendo sido construída entre os anos de 1902 e 1906, quando foi inaugurada, em 26 de maio daquele ano. Sua estrutura era de ferro e o piso, de madeira. A execução do projeto coube ao engenheiro cearense Hildebrando Pompeu e ao também engenheiro escocês Robert Grow Bleasby. À época, os navios ficavam ao largo, distantes da orla, e o transporte de passageiros e mercadorias era feito em barcos menores, que iam e vinham até a ponte.

Em 1929, com o gradual comprometimento da estrutura metálica, pela ação natural do tempo e da maresia, sua estrutura foi reconstruída em concreto, pelo engenheiro Francisco Sabóia de Albuquerque, tendo sido reinaugurada em 24 de fevereiro daquele ano, com a denominação de Viaduto Moreira da Rocha, homenageando o então presidente (como eram denominados os governadores naquele tempo) do Ceará. A construção da chamada Ponte dos Ingleses, projeto de Lucas Bicalho, aprovado em 1920, tinha o propósito de substituir a Ponte Metálica. Suas obras tiveram início em 24 de setembro de 1921, pela empresa inglesa Norton Griffts Co. Porém, jamais foram concluídas, pois foram suspensas por falta de crédito orçamentário, durante o governo do presidente Artur Bernardes.

A verdadeira Ponte Metálica, esta que jamais foi objeto de qualquer obra de recuperação por parte do poder público municipal ou estadual, permaneceria funcionando como porto até a inauguração do Porto do Mucuripe, em 1953, quando ali atracaria o primeiro navio, o “Bahia”. A partir daí foi abandonada e em 1994, quando foi aprovado o projeto de recuperação da Ponte dos Ingleses, deveria, na realidade, ter sido priorizada por sua importância histórica. Optou-se, portanto, pela ponte errada.

A Ponte Metálica continuou sua sina de abandono, entregue à própria sorte, desfazendo-se pela ação do mar e do tempo. Agora, diante da secular omissão das autoridades municipais em cuidar de seu restauro, a União, responsável pela estrutura, solicitou à prefeitura de Fortaleza seu isolamento físico, por entender que a velha ponte está condenada. A Ponte Metálica é bem da União desde 24 de setembro de 1921. Desde aquele tempo, porém, NUNCA nada foi feito para preservá-la, estranhamente numa cidade que vive do turismo, cujos mandatários, inclusive o atual, sempre encontram um jeito de inventar alguma novidade para atrair cada vez mais turistas!

Triste e até criminosa omissão, ao meu ver! Quando era repórter deste jornal, cheguei a ir até lá à noite, nos anos 80, acompanhado de um fotógrafo e do motorista que guiava o Fiat 147 da empresa. Com o auxílio único da luz dos faróis do veículo, entrevistei um cidadão que ali morava, num pequeno barraco, com a família, e sobrevivia da pesca. Já deve ter partido há muitos anos! São pequenas lembranças que guardo da Ponte Metálica. Lamento pelo seu comovente e imerecido destino como “ruína histórica”!

Gilson Barbosa é jornalista