A política do diálogo

Todos quantos assistiram a posse recente do presidente Lula da Silva guardam relembranças de um acontecimento ímpar, uma vez que o mandatário já exerceu esse múnus delicado, sempre pregando o diálogo como base primordial para uma gestão eficaz, sobretudo no contexto do equilíbrio de nossas finanças, além de uma relação solidária no contexto internacional, robustecendo um elo de composição com países que mantém acordos importantes com o Brasil, a exemplo de suas primeiras visitas formais à Argentina e aos Estados Unidos.

Internamente, os seus esforços são delegados a ministros e demais colaboradores, comprovando uma visão descentralizada do Primeiro Magistrado, além da explícita disposição para realizar algo portentoso, assegurando prestígio a um Governo que possui condições de granjear confiabilidade não só nas Américas, como, também, em outras esferas globais, numa vinculação que pode resultar fortalecida pelos entendimentos que começaram a ser catequisados, integrando as mais diversas nacionalidades.

É previsível que outras vias de aproximação com a maioria dos países ocorram, impreterivelmente, tudo isso passando a constar das novas diretrizes governamentais, tendo o próprio Lula no comando da interlocução junto a seus pares, priorizando, num primeiro momento, as Américas.

Gradualmente, os acertos assumem postura de coparticipação, não sendo exigido a interferência de outros setores interessados, o que acaba beneficiando os consórcios internacionais.

Tais alinhamentos tornar-se-ão habituais, assistidos e comentados por quem de direito, sem acréscimos ou modificações alegadas pelas partes interessadas.

Enquadrando-se nessa rotina de negociações padronizadas, tudo se encaminhará para um novo e positivo parâmetro diplomático, dentro de critérios aperfeiçoados pelos entes envolvidos.

Ninguém duvida da competência de governos em transacionar, sem recusas, rumando para desdobramentos auspiciosos, consolidando parcerias que dispensam desencontros de qualquer natureza.

Dentro dessa configuração, acredita-se que esteja a paz abençoando todas as nações, prevalecendo sempre o consenso intercontinental. O planeta, como um todo, agradece, penhoradamente.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte