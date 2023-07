A perda da nordestinidade

Junho, com suas festas populares, suas quadrilhas, comidas típicas, foguetório, forró e muita diversão, é o mês mais alegre do ano. Por todo o país – e, especialmente, por todo o nosso querido Nordeste – ecoam festejos onde a participação do povo é autêntica, espetacular. Porém, muita coisa tem mudado com o passar do tempo. É o caso das nossas quadrilhas, hoje tão estilizadas, diferentes das antigas quadrilhas que tantos de minha geração assistiram e até brincaram no passado! Sei que os tempos mudam, mas há certas coisas que deveriam ser preservadas.

No entanto, transformaram-se de forma tão acelerada que, ao meu ver, têm redundado na perda daquela nordestinidade mais telúrica de outros tempos. Já se tem notícia de que até fantasias estão sendo utilizadas agora, nas apresentações de quadrilhas mais sofisticadas, em festivais de grande porte, aqui mesmo e em outros Estados nordestinos. Não vejo isto com bons olhos, pois temos uma identidade própria e devemos preservá-la, sem contaminá-la com determinadas invenções partidas da cabeça de fulano ou sicrano, alterando nossas características folclóricas. Minha geração é de um tempo em que, nas apresentações dos colégios, quando éramos alunos, ainda crianças, nossas mães costuravam pequenos pedaços de pano nos vestidos das meninas e nas camisas e calças dos meninos, simulando remendos. As quadrilhas, as apresentações nas quadras das escolas aconteciam assim, tanto nas quadras dos colégios quanto em locais públicos, recebendo sempre os aplausos e a simpatia do público.

Todavia, o tempo vai passando e há até quem confunda as coisas, como outro dia vi nas redes sociais. Diante da informação de que as apresentações das quadrilhas atuais, muito ricas e deslumbrantes, partiram agora para o uso de fantasias, alguém disse que isto se deve ao fato de que agora o Nordeste não “baixa mais a cabeça para outras regiões do país”! Não vejo qualquer relação entre tal argumento e o antigo costume de se colocar os remendos nas roupas das apresentações, como se aquilo fosse uma espécie de humilhação, de sujeição do Nordeste a outras regiões do país. Penso que estão “carregando” nas cores, imaginando coisas.

Para tudo se busca, hoje em dia, uma suposta argumentação política. Não misturemos as coisas! Penso no que diriam hoje, se vivos estivessem, o folclorista potiguar Luís da Câmara Cascudo (1898-1986) ou mesmo o paraibano Ariano Suassuna (1927-2014), escritor profundamente arraigado às nossas raízes culturais mais profundas. Certamente insurgir-se-iam contra certas modernidades inventadas nos festejos juninos. De fato, já houve mais identidade e menos invencionice nas nossas típicas quadrilhas juninas.

Gilson Barbosa é jornalista