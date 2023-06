A Parada Pela Diversidade é de Todas, Todes e Todos!

A emoção sentida ao vislumbrar a avenida Beira-Mar de Fortaleza repleta de cores, afetos, alegria de viver e Orgulho de ser quem se é a gente só encontra na Parada pela Diversidade Sexual do Ceará. É nesse lugar onde nós, populações LGBTI+ de diversas partes do Estado, nos encontramos para dizer que existimos e lutamos por uma sociedade melhor, mais humana e equânime, onde todas, todes e todos possam conviver com respeito e dignidade.

Esse grito que ecoa em nossa voz e transborda de nossos corações não se limita às populações LGBTI+. O que queremos é que toda a sociedade possa ser respeitada e livre para viver e ser feliz. Nesse sentido, o que almejamos é para além de uma luta identitária ou de orientação sexual, queremos um mundo onde as opressões que estruturam essa sociedade, como o racismo, o machismo e a LGBTIfobia, não sejam mais demarcadores para definir quem tem direito a ter direitos.

Para tanto, essa luta não pode ser construída apenas por LGBTI+. Necessitamos de toda a sociedade unida para que consigamos vencer. Nossa luta é coletiva e dessa união depende a nossa vitória para que um dia as Paradas pela Diversidade sejam somente celebrações de vida e onde não mais precisemos reivindicar direitos no país que mais assassina pessoas LGBTI+ por motivos de ódio.

Afirmando que a Parada é de todas as pessoas, unimos nossas mãos em marcha: nós, famílias; nós, mulheres; nós, pessoas negras; nós, pessoas com deficiência nós, mães e pais; nós, religiões cristãs, não cristãs e de matriz africana; nós, LGBTI+; nós, pessoas humanas, para dizer que esse movimento é da cidade e do Estado e que nosso desejo maior é vencer o ódio e enaltecer cada vez mais o amor em nossa terra!

A ancestralidade que nos trouxe até aqui nos direciona a mudanças, pessoais e estruturais. Portanto, é extremamente urgente pensar o presente e um futuro com mais humanidade para as populações vindouras. Nosso convite maior é o chamamento de toda a sociedade para somar nessa caminhada, que muitas vezes é sofrida, mas também cheia de sonhos, alegrias, afetos e muita celebração.

Viva a Parada pela Diversidade Sexual do Ceará. Hoje, 25 de junho, é dia de colorir a avenida Beira Mar!

Dáry Bezerra é presidenta do Grupo de Resistência Asa Branca, entidade organizadora da Parada no Ceará desde 1999