A novela do piso da enfermagem está perto do fim

Finalmente assistimos aos últimos capítulos da verdadeira novela que se tornou a luta por um piso salarial para a enfermagem brasileira. Desde maio de 2020, quando esta discussão ganhou força com a apresentação do Projeto de Lei 2564, tenho acompanhado o tema de perto e trabalhado ao lado da maior categoria da saúde brasileira por algo absolutamente justo e sensato. Entre idas e vindas, finalmente esta conquista se encaminha para um desfecho positivo, ainda que tardio.

Basta lembrar a atuação heroica de enfermeiros, técnicos e auxiliares durante a pandemia da Covid-19. Sem vacina e até mesmo sem equipamentos básicos de proteção, não hesitaram em colocar a própria vida em risco para prestarem assistência à população.

Apesar de Brasília ter sido o cenário principal desta longa novela, lembramos também a luta da enfermagem nas ruas, com inúmeras manifestações, reuniões e mobilizações de Norte a Sul. Na Câmara, conseguimos acelerar a tramitação do PL 2564/20 graças a um requerimento de urgência de minha autoria aprovado em Plenário e pressionamos pela aprovação da matéria na condição de presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem.

Imaginava-se que a sanção presidencial do piso salarial, em agosto de 2022, seria o desfecho esperado pela categoria, mas infelizmente não foi o que vimos. No mês seguinte uma decisão monocrática de um ministro do STF jogou uma ducha de água fria, ao suspender os efeitos da Lei 14.434/2022 após uma ação movida pelo setor privado na área da saúde.

De lá para cá foi preciso aprovar duas emendas à Constituição e um projeto que abriu crédito extraordinário de R$ 7,3 bilhões para viabilizar o pagamento no setor público, além da edição de uma portaria pelo Ministério da Saúde para regulamentar a distribuição dos recursos para estados e municípios.

As medidas tomadas pelos Poderes Executivo e Legislativo levaram o mesmo ministro do STF a restabelecer o piso salarial em 15 de maio, garantindo a conquista para o SUS e levando os profissionais da iniciativa privada para negociação coletiva. Esperamos que muito em breve esta novela tenha finalmente chegado ao fim, com o piso salarial refletido nos contracheques dos profissionais em todo o país.

Célio Studart é deputado federal pelo PSD-CE